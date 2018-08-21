Анна Хилькевич стала мамой во второй раз

Звезда «Универа» стала мамой во второй раз. У Анны Хилькевич и ее супруга Артура Волкова родилась девочка. Роды актрисы прошли в столичной клинике «Лапино», где на свет в декабре 2015-го появилась дочь Анны Арианна. В данное время счастливые родители принимают поздравления от близких, коллег и поклонников.

Весной Анна Хилькевич призналась общественности, что находится в ожидании второго ребенка. Она старалась как можно дольше скрывать свое «интересное положение», однако любопытные поклонники актрисы стали замечать: в последнее время стройная хрупкая Хилькевич стала прятать фигурку в бесформенные наряды, что на нее очень не похоже. Анна поняла, что скрываться бессмысленно, поэтому решила сделать публичное заявление.

«Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления — то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идет любой женщине?» — делилась актриса несколько месяцев назад.

20 августа Анна вновь стала матерью. Роды актрисы прошли в элитной клинике «Лапино», чьими услугами пользуются многие медийные личности. Именно здесь в декабре 2015 года на свет появилась первая дочь Хилькевич Арианна, так что Анна, не раздумывая, доверилась любимым врачам.

О появлении на свет наследницы Анна рассказала в своем микроблоге.

«Дождались... Нашего по-настоящему долгожданного львенка, вернее, львицу. Теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить. Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие. Я еще много всего напишу (и про победителя обязательно тоже)... А пока мы спать», — поделилась Анна.

По прогнозам врачей актриса должна была родить 17 августа, однако малышка Анны решила немного повременить с появлением на свет. Пока Хилькевич не сообщает поклонникам, как она назвала новорожденную.

Как и в случае с Арианной, до самых родов Анна вела активный образ жизни: работала, посещала различные мероприятия. Более того, Хилькевич втайне мечтала сделать подарок супругу на годовщину свадьбы: родить малыша седьмого августа. «Ммм...Арчи, ты ювелир... Ну, ювелир! P.S.: читаю комменты. Пол ребенка не при чем. И нет, не родила. Ребята! Я просто в ювелирном! Ювелирном магазине», — писала Хилькевич в соцсети незадолго до появления ребенка на свет. Это пост дал фолловерам Анны повод предположить, что актриса находится в ожидании девочки, ведь, как известно, именно малышки появляются в результате «ювелирной работы».

Анна как-то признавалась поклонникам, что во время второй беременности прибавила 15 кг, однако она не спешила комплексовать по поводу округлившихся форм. Хилькевич старалась питаться правильно, однако ее постоянно тянуло на сладкое. После появления на свет Арианны (во время вынашивания которой Анна пополнела на 20 кг) актриса довольно быстро вернула себе былую стройность. Более того, она, как и многие знаменитые мамочки, не стала засиживаться в декрете. Пока неизвестно, как скоро Хилькевич выйдет на работу после рождения второго ребенка.