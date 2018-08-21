МТС бонус личный кабинет: вход, как получить и накопить бонусные баллы

МТС бонус личный кабинет: вход, как получить и накопить бонусные баллы.

МТС Бонус – это подарочный набор для всех клиентов МТС, участвующих в программе и пользующихся связью этого оператора! Для самых активных пользователей МТС предоставляет премиальный пакет, состоящий из бесплатных минут на исходящие звонки, СМС и остальных приятных сюрпризов, выбрать которые можно на личной странице официального сайта оператора.

Важный нюанс: принять участие в эксклюзивной программе можно абсолютно бесплатно. Используя стартовый пакет МТС, вы приобретаете возможность обменивать заработанные баллы на приятные подарки. Процесс накопления этих бонусов весьма прост – отправляйте СМС своим друзьям и родным, звоните на любые номера и пользуйтесь скоростным интернетом. При каждой трате 6 рублей на ваш счёт будет зачисляться 1 балл. Будьте внимательны, через год после поступления баллы аннулируются. Чтобы следить за количеством баллов, посещайте свою личную страничку на сайте. Там вы сможете обменять их на призы, а также отправить пригласительные письма в программу своим знакомым.

Есть несколько способов, чтобы подключить услугу МТС Бонус:

USSD запрос:: *100*2#.

СМС-сообщение на номер 707 с текстом: А.

Регистрация на сайте МТС Бонус

Накопить баллы можно пользуясь услугами сотовой связи МТС, некоторыми банковскими картами, конвертацией баллов со «Связного-клуба» и «Уральских авиалиний». Подробнее Вы можете узнать в личном кабинете МТС-Бонус.

Закажи в каталоге программы МТС Бонус сертификат на шарм «Звезда» и получи в подарок 1000 рублей на бонусный счет SUNLIGHT с 1 октября 2016г по 31 марта 2017 года включительно. Общий срок проведения акции с 1 октября 2016г по 30 апреля 2017 года . Выдача денежных средств по данному купону не производится. Подарок выдается в период с 1 октября 2016г по 30 апреля 2017 года в центрах выдачи подарков SUNLIGHT при предъявлении купона, подтверждающего покупку в соответствии с условиями акции. Подарок в рамках акции выдается однократно при условии заполнения анкеты клуба SUNLIGHT. Вместе с подарком клиенту начисляется 1000 рублей на бонусный счет SUNLIGHT, которые дают возможность оплатить до 10% стоимости покупок бонусными рублями. 1 бонус = 1 рубль. Бонусными рублями можно воспользоваться в течение 14 дней с момента получения подарка. Скидка не распространяется на группу товаров с максимальной скидкой. Количество подарков ограничено. Организатор оставляет за собой право на замену подарка. К участию в акциях клуба «SUNLIGHT» могут быть допущены только дееспособные физические лица, достигшие шестнадцати лет. Обязательным условием участия в акциях программы «Клуб SUNLIGHT» является подтверждение номера телефона при регистрации в акции (посредством получения промо кода на телефонный номер, указанный Участником Программы «Клуб SUNLIGHT»). В течение одного календарного дня Участник Программы «Клуб SUNLIGHT» имеет право получить подарок только по одной акции, проводимой Организатором, независимо от количества предъявленных сообщений и купонов, предоставляющих право на получение подарков.