Расписание игр на чемпионате мира 2018

Матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня.
Матчи плей-офф: 1/8 — с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 — 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля).
Наконец, матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал чемпионата пройдёт 15 июля в Москве.
Расписание Чемпионата мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 14 июня 2018 года
Матч 1. Москва, «Лужники». Россия-Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 15 июня 2018 года
Матч 2. Екатеринбург. Египет-Уругвай
Матч 3. Сочи. Португалия-Испания
Матч 4. Санкт-Петербург. Марокко-Иран
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 16 июня 2018 года
Матч 5. Казань. Франция-Австралия
Матч 6. Саранск. Перу-Дания
Матч 7. Москва, «Спартак». Аргентина-Исландия
Матч 8. Калининград. Хорватия-Нигерия
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 17 июня 2018 года
Матч 9. Ростов-на-Дону.Бразилия-Швейцария
Матч 10. Самара. Коста-Рика-Сербия
Матч 11. Москва, «Лужники». Германия-Мексика
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 18 июня 2018 года
Матч 12. Нижний Новгород. Швеция-Южная Корея
Матч 13. Сочи. Бельгия-Панама
Матч 14. Волгоград. Тунис-Англия
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 19 июня 2018 года
Матч 15. Москва, «Спартак». Польша-Сенегал
Матч 16. Саранск. Колумбия-Япония
Матч 17. Санкт-Петербург. Россия-Египет
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 20 июня 2018 года
Матч 18. Ростов-на-Дону. Уругвай-Саудовская Аравия
Матч 19. Москва, «Лужники». Португалия-Марокко
Матч 20. Казань. Иран-Испания
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 21 июня 2018 года
Матч 21. Екатеринбург. Франция-Перу
Матч 22. Самара. Дания-Австралия
Матч 23. Нижний Новгород. Аргентина-Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 22 июня 2018 года
Матч 24. Волгоград. Нигерия-Исландия
Матч 25. Санкт-Петербург. Бразилия-Коста-Рика
Матч 26. Калининград.Сербия-Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 23 июня 2018 года
Матч 27. Сочи. Германия-Швеция
Матч 28. Ростов-на-Дону. Южная Корея-Мексика
Матч 29. Москва, «Спартак». Бельгия-Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 24 июня 2018 года
Матч 30. Нижний Новгород. Англия-Панама
Матч 31. Казань. Польша-Колумбия
Матч 32. Екатеринбург.Япония-Сенегал
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 25 июня 2018 года
Матч 33. Самара. Уругвай-Россия
Матч 34. Волгоград. Саудовская Аравия-Египет
Матч 35. Саранск. Иран-Португалия
Матч 36. Калининград.Испания-Марокко
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 26 июня 2018 года
Матч 37. Москва, «Лужники». Дания-Франция
Матч 38. Сочи. Австралия-Перу
Матч 39. Санкт-Петербург. Нигерия-Аргентина
Матч 40. Ростов-на-Дону. Исландия-Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 27 июня 2018 года
Матч 41. Москва, «Спартак». Сербия-Бразилия
Матч 42. Нижний Новгород. Швейцария-Коста-Рика
Матч 43. Казань. Южная Корея-Германия
Матч 44. Екатеринбург.Мексика-Швеция
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 28 июня 2018 года
Матч 45. Калининград.Англия-Бельгия
Матч 46. Саранск. Панама-Тунис
Матч 47. Волгоград. Япония-Польша
Матч 48. Самара. Сенегал-Колумбия
Когда финал Лиги чемпионов 2018 по футболу
Когда начинается Чемпионат Мира по футболу 2018 в России
Чемпионат мира по футболу 2018; когда начало и конец, в каких городах
Расписание Чемпионата мира по футболу 2018. Плей-офф
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 30 июня 2018 года
Матч 49. 1/8 финала. Казань. 1-е место в группы С — 2-е место группы D
Матч 50. 1/8 финала. Сочи. 1А — 2В
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 1 июля 2018 года
Матч 51. 1/8 финала. Москва, «Лужники». 1В — 2А
Матч 52. 1/8 финала. Нижний Новгород. 1D — 2С
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 2 июля 2018 года
Матч 53. 1/8 финала. Ростов-на-Дону. 1G — 2H
Матч 54. 1/8 финала. Самара. 1Е — 2F
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 3 июля 2018 года
Матч 55. 1/8 финала. Москва, «Открытие Арена». 1H — 2G
Матч 56. 1/8 финала. Санкт-Петербург. 1F — 2E
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 6 июля 2018 года
Матч 57. 1/4 финала. Казань. Победитель 53 — победитель 54.
Матч 58. 1/4 финала. Нижний Новгород. П49 — П50.
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 7 июля 2018 года
Матч 59. 1/4 финала. Самара. П55 — П56
Матч 60. 1/4 финала. Сочи. П51 — П52.
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 10 июля 2018 года
Матч 61. 1/2 финала. Санкт-Петербург. П57 — П58
Матч 62. 1/2 финала. Москва, «Лужники». П59 — П60
Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 14 июля 2018 года
Матч 63. Матч за 3-е место. Санкт-Петербург.
Финал Чемпионата мира по футболу 2018, дата проведения
15 июля 2018 года
Матч 64. Финал. Москва, «Лужники».
http://fifa-world-cup2018.ru/kalendar-igr-chm-2018
В каких городах будет проходить чм по футболу 2018
Участие в Чемпионате Мира примут следующие города: Москва, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград.
Что касается столицы России, то здесь рассматривалось 3 стадиона, где можно было бы провести футбольные матчи: «Лужники», «Спартак» и «Динамо». В итоге комиссия ФИФА выбрала 2 стадиона: «Лужники» и «Спартак». Открытие Чемпионата можно будет увидеть на самом большом стадионе — «Лужники».