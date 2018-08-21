Расписание игр на чемпионате мира 2018









Матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня.

Матчи плей-офф: 1/8 — с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 — 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля).

Наконец, матч за третье место состоится 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал чемпионата пройдёт 15 июля в Москве.

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 14 июня 2018 года

Матч 1. Москва, «Лужники». Россия-Саудовская Аравия

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 15 июня 2018 года

Матч 2. Екатеринбург. Египет-Уругвай

Матч 3. Сочи. Португалия-Испания

Матч 4. Санкт-Петербург. Марокко-Иран

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 16 июня 2018 года

Матч 5. Казань. Франция-Австралия

Матч 6. Саранск. Перу-Дания

Матч 7. Москва, «Спартак». Аргентина-Исландия

Матч 8. Калининград. Хорватия-Нигерия

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 17 июня 2018 года

Матч 9. Ростов-на-Дону.Бразилия-Швейцария

Матч 10. Самара. Коста-Рика-Сербия

Матч 11. Москва, «Лужники». Германия-Мексика

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 18 июня 2018 года

Матч 12. Нижний Новгород. Швеция-Южная Корея

Матч 13. Сочи. Бельгия-Панама

Матч 14. Волгоград. Тунис-Англия

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 19 июня 2018 года

Матч 15. Москва, «Спартак». Польша-Сенегал

Матч 16. Саранск. Колумбия-Япония

Матч 17. Санкт-Петербург. Россия-Египет

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 20 июня 2018 года

Матч 18. Ростов-на-Дону. Уругвай-Саудовская Аравия

Матч 19. Москва, «Лужники». Португалия-Марокко

Матч 20. Казань. Иран-Испания

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 21 июня 2018 года

Матч 21. Екатеринбург. Франция-Перу

Матч 22. Самара. Дания-Австралия

Матч 23. Нижний Новгород. Аргентина-Хорватия

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 22 июня 2018 года

Матч 24. Волгоград. Нигерия-Исландия

Матч 25. Санкт-Петербург. Бразилия-Коста-Рика

Матч 26. Калининград.Сербия-Швейцария

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 23 июня 2018 года

Матч 27. Сочи. Германия-Швеция

Матч 28. Ростов-на-Дону. Южная Корея-Мексика

Матч 29. Москва, «Спартак». Бельгия-Тунис

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 24 июня 2018 года

Матч 30. Нижний Новгород. Англия-Панама

Матч 31. Казань. Польша-Колумбия

Матч 32. Екатеринбург.Япония-Сенегал

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 25 июня 2018 года

Матч 33. Самара. Уругвай-Россия

Матч 34. Волгоград. Саудовская Аравия-Египет

Матч 35. Саранск. Иран-Португалия

Матч 36. Калининград.Испания-Марокко

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 26 июня 2018 года

Матч 37. Москва, «Лужники». Дания-Франция

Матч 38. Сочи. Австралия-Перу

Матч 39. Санкт-Петербург. Нигерия-Аргентина

Матч 40. Ростов-на-Дону. Исландия-Хорватия

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 27 июня 2018 года

Матч 41. Москва, «Спартак». Сербия-Бразилия

Матч 42. Нижний Новгород. Швейцария-Коста-Рика

Матч 43. Казань. Южная Корея-Германия

Матч 44. Екатеринбург.Мексика-Швеция

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 28 июня 2018 года

Матч 45. Калининград.Англия-Бельгия

Матч 46. Саранск. Панама-Тунис

Матч 47. Волгоград. Япония-Польша

Матч 48. Самара. Сенегал-Колумбия

Когда финал Лиги чемпионов 2018 по футболу

Когда начинается Чемпионат Мира по футболу 2018 в России

Чемпионат мира по футболу 2018; когда начало и конец, в каких городах

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 30 июня 2018 года

Матч 49. 1/8 финала. Казань. 1-е место в группы С — 2-е место группы D

Матч 50. 1/8 финала. Сочи. 1А — 2В

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 1 июля 2018 года

Матч 51. 1/8 финала. Москва, «Лужники». 1В — 2А

Матч 52. 1/8 финала. Нижний Новгород. 1D — 2С

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 2 июля 2018 года

Матч 53. 1/8 финала. Ростов-на-Дону. 1G — 2H

Матч 54. 1/8 финала. Самара. 1Е — 2F

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 3 июля 2018 года

Матч 55. 1/8 финала. Москва, «Открытие Арена». 1H — 2G

Матч 56. 1/8 финала. Санкт-Петербург. 1F — 2E

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 6 июля 2018 года

Матч 57. 1/4 финала. Казань. Победитель 53 — победитель 54.

Матч 58. 1/4 финала. Нижний Новгород. П49 — П50.

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 7 июля 2018 года

Матч 59. 1/4 финала. Самара. П55 — П56

Матч 60. 1/4 финала. Сочи. П51 — П52.

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 10 июля 2018 года

Матч 61. 1/2 финала. Санкт-Петербург. П57 — П58

Матч 62. 1/2 финала. Москва, «Лужники». П59 — П60

Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей на 14 июля 2018 года

Матч 63. Матч за 3-е место. Санкт-Петербург.

15 июля 2018 года

Матч 64. Финал. Москва, «Лужники».



http://fifa-world-cup2018.ru/kalendar-igr-chm-2018

Участие в Чемпионате Мира примут следующие города: Москва, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Саранск, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград.Что касается столицы России, то здесь рассматривалось 3 стадиона, где можно было бы провести футбольные матчи: «Лужники», «Спартак» и «Динамо». В итоге комиссия ФИФА выбрала 2 стадиона: «Лужники» и «Спартак». Открытие Чемпионата можно будет увидеть на самом большом стадионе — «Лужники».