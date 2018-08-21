Новый УАЗ кроссовер 3170, который скоро пойдет в серию

Новый УАЗ кроссовер 3170, который скоро пойдет в серию









Не так давно стало известно, что Ульяновский автозавод готовит выпуск своего первого кроссовера, фотографии которого наделали немало шума в социальных сетях и на различных форумах автолюбителей. Первые снимки российского внедорожника, выпуск которого запланирован на 2020 год, просочившиеся в интернет, были плохого качества, что вызвало массу споров. Дело в том, что от привычного экстерьера и интерьера УАЗа не осталось и следа. Большинство пользователей отказывалось верить в то, что перед ними отечественный кроссовер, а не элегантный «европеец».

Однако после того, как были представлены патентные фотографии нового кроссовера УАЗ-3170.2020, появилась информация, что над внешним видом отечественного внедорожника поработали профессионалы из компании Pininfarina. Именно благодаря этим специалистам и дизайнерам из НАМИ, удалось создать невероятно привлекательный внешний вид автомобиля. Стоит отметить, что новый кроссовер УАЗ-3170.2020 имеет две вариации экстерьера.

После того как информация о создании нового кроссовера УАЗ-3170.2020просочилась в интернет, а затем официально подтвердилась, автоэксперты выдвигали множество предположений, какой силовой агрегат будет скрываться под капотом у этого автомобиля.

Большинство склонялось к версии, что будет установлен ЗМЗ-409.10, которым оснащается модель "Патриот", но со значительными доработками. Конструкторы действительно занялись увеличением мощности, а также уменьшением объёма уже имеющегося двигателя. Приблизительные характеристики выглядят следующим образом:

объём – 2,5 л;максимальный крутящий момент – 240 Hm;мощность – 145 л. с.

Также будет разработан турбированный вариант, на основе двигателя ЗМЗ-406:

объём – 2,3 л;максимальный крутящий момент – 350 Hm;мощность – 170 л. с.

Затем появилась достоверная информация о том, что концерн начал тестирование новенького ЗМЗ-4091. Этот силовой агрегат работает исключительно на сжатом газе. В том случае, если испытания пройдут успешно, новый кроссовер УАЗ-3170.2020 вполне может иметь в своей базовой комплектации этот мотор.

Новый кроссовер УАЗ 3170: Трансмиссия

С принципиально новым двигателем будет агрегировать 6-ступенчатая механическая коробка передач собственного производства. Конструкторы решили усовершенствовать раздаточную коробку, заменив некоторые шестерни, промежуточный вал, муфты, крышку редуктора, вал переднего привода и картер.

Новый кроссовер УАЗ 3170: Общие параметры

Утверждённые концерном характеристики нового кроссовера УАЗ-3170.2020 выглядят следующим образом:

Новый кроссовер УАЗ 3170: цены

длина – 4,6 м;колёсная база – 2,85 м;объём багажного отделения – 560 л;угол съезда (градусов) – 27;угол въезда (градусов) – 26;угол рампы (градусов) – 20.

Если проанализировать отечественный автомобильный рынок, а именно класс бюджетных кроссоверов, то можно рассчитать ориентировочную стоимость автомобиля, который сойдёт с конвейера Ульяновского автомобильного завода в 2020 году. Самые доступные модели имеют ценник в 1 млн рублей, например, Chery Tiggo. Именитые бренды тоже продают автомобили бюджетного сегмента, стоимость которых не превышает 1,6 млн рублей. К таким можно отнести VW Tiguan.

Для того чтобы занять собственное место среди множества конкурентов, цена нового кроссовера УАЗ-3170.2020 не должна превышать 1,1-1,3 млн рублей, а качество автомобиля должно быть выше, чем у основного конкурента, которым является концерн "Фольксваген". Задача, мягко говоря, очень трудная, но вполне выполнимая. Если окончательные технические характеристики будут впечатлять так же, как экстерьер, у УАЗа есть все шансы на успех.

Известно, что концерн анонсировал начало продаж на 2020 год. Широкая публика сможет собственными глазами увидеть совершенно новый УАЗ уже в 2019 году, на Международном автошоу в Москве. При этом отмечается, что производство рамных внедорожников, таких как "Патриот", полностью ликвидируют до 2022 года.