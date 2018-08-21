Анна Терехова со скандалом ушла из родного театра

Артистку лишили роли, а после разговора с режиссером Дарьей Поповой получила угрозы в свой адрес. Анна Терехова считает, что ее заменили на другую актрису из-за ее близкой дружбы с руководителем труппы. Из-за конфликта дочь Маргариты Тереховой была вынуждена покинуть театр.

Дочь знаменитой советской актрисы Маргариты Тереховой Анна служила в Театре Луны больше 20 лет и успела сыграть не один десяток главных ролей. Одной из них была королева в одноименном спектакле режиссера Дарьи Поповой. Этим летом главный режиссер решила осовременить постановку, а также сменить ключевую героиню. В качестве преемницы Тереховой она выбрала свою близкую подругу – молодую актрису Дарью Цыпляеву. И та, как говорят, удостоилась такой чести не из-за своего таланта, а благодаря личной связи с руководством…

«Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи, – говорили в близком окружении актрисы. – Лично я не доверяю всяким небылицам, предпочитаю убедиться, увидев все своими глазами. Как раз на днях коллега прислала их совместную фотографию откровенно пикантного характера. Честно говоря, у меня был шок! Ни одна известная актриса не потерпит такого отношения к себе, ведь всему есть предел!

Попыталась спокойно и корректно поговорить с гражданкой Поповой, однако она выбрала отнюдь не дипломатический подход, опустившись до оскорблений и угроз. Заявила, что перекроет кислород в профессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита. Но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного отношения. Мы грандиозно поскандалили. Развернуться и уйти, хлопнув дверью, было единственно правильным решением с моей стороны».

Анна Терехова благодарна своей знаменитой маме за то, что она привила ей любовь к театру. Также она взяла на себя помощь в воспитании внука, который появился на свет, когда артистке было всего 20 лет. «Думаю, если бы я тогда не забеременела, мы бы с моим первым мужем не поженились. Мама много времени проводила с внуком, часто вставала к нему по ночам. С моим мужем они тогда практически не конфликтовали, разногласия начались, когда встал вопрос о разводе», – признавалась актриса.