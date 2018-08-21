Алла Пугачева в кожаных шортах повеселилась на концерте Светланы Лободы

Алла Пугачева и Светлана Лобода

20 августа 69-летняя Алла Пугачева вместе со своим супругом, 42-летним Максимом Галкиным, посетили концерт Светланы Лободы, который прошел в Юрмале. Совместное фото опубликовала в Instagram исполнительница хита "Твои глаза", на нем певицы позируют вместе в гримерке зала "Дзинтари".

Она заходит в гримерку, и ты забываешь обо всем на свете. Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина-легенда — Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами. Я вас очень люблю,

— так Лобода подписала совместную фотографию с Примадонной.





Алла Пугачева и Светлана Лобода

На фотографии Светлана предстала в алом блестящем комбинезоне, а Алла Борисовна — в кожаных шортах и гольфах, которые подчеркнули ее стройные ноги, образ total black дополнила поясная сумка Valentino. Многие фолловеры восхитились тем, как прекрасно выглядит Пугачева, но некоторые заметили на снимке следы фотошопа. Дело в том, что у правой ноги Примадонны пол буквально "плывет", а щиколотка выглядит уж очень узкой... Кто знает, может, это оптическая иллюзия, и во всем виноват неровный паркет.





Алла Борисовна приехала в Юрмалу с мужем Максимом Галкиным и детьми. 17 августа артист дал сольный концерт в "Дзинтари". 21 августа здесь выступит дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.





Алла Пугачева и Максим Галкин

А как вы думаете, снимок был обработан в фотошопе?