Родители, сестры и дети Дженнифер Гарнер поддержали ее на открытии именной звезды на Аллее славы

Звезда сериала "Шпионка" и комедий "Джуно" и "Из 13 в 30" Дженнифер Гарнер в минувший понедельник навсегда вошла в историю современного Голливуда: ее имя теперь выгравировано на звезде в центре Лос-Анджелеса. Поздравить актрису с закладкой именной пятиконечной пришли ее семья, дети и коллеги.

Пока западную прессу наводняют комментарии о новой подруге ее бывшего мужа Бена Аффлека, сама Дженнифер Гарнер сконцентрировалась на карьере и пожинает заслуженные плоды немалой трудовой деятельности. В конце концов, в кино и сериалах Дженнифер снимается больше 20 лет. Своя звезда на Голливудском бульваре ей положена уже за один рабочий стаж. Видимо, к такому решению пришли и власти Лос-Анджелеса, которые назначили на понедельник долгожданную закладку звезды Гарнер.

На Голливудский бульвар актриса пришла в компании своего многочисленного семейства: родителей Патрисии и Билли, сестер Сюзанны и Мелиссы, многочисленных племянников и племянниц и, конечно, собственных детей, рожденных в браке с Беном Аффлеком, - Вайолет, Серафиной и Сэмюэлом.

















Когда я позвонила своей матери и позвала ее на это событие, она сказала: "Никогда не думала, что у меня будет дочь со своей звездой на Алее славы". На самом деле, я бы беспокоилась, если бы Патрисия действительно о таком подумала. Я благодарю всех людей, пришедших сюда сегодня, особенно моего племянника и племянницу, которые пропустили первый день в школе специально ради этого события. Просто в семействе Гарнеров, как видите, слава приоритетнее образования. Шучу, конечно, это неправда, они у нас на одном и том же уровне, - иронизировала Дженнифер в своей благодарственной речи.

Помимо родственников, на открытие звезды также пришли давние коллеги и друзья Дженнифер: актриса Джуди Грир, вместе с которой Гарнер сыграла в 2004 году в комедии "Из 13 в 30", Стив Карелл, ставший партнером Дженнифер в фильме "Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день" (2014), и Брайан Крэнстон, коллега актрисы по фильму "Во всем виноват енот" (2016)





Люди спрашивают, что для меня значит эта звезда? Ну, во-первых, теперь я "обитаю" на бульваре среди всех этих чудесных кафе. А еще у меня в "соседях" Зои Салдана и Том Круз. Кстати, Том, знай, что я тоже всегда сама выполняю все свои трюки! На самом деле, я хотела поблагодарить мою маму, которая любила и принимала меня такой, какая я есть, и позволила всему этому случиться. А своим детям я хочу сказать, что это вы определяете то, какая я, а не этот кусок бетона. А еще я надеюсь, что вы не будете особо часто гулять по Голливудскому бульвару.



