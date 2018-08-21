Как проводит отпуск семейство Бекхэм?

Всё семейство Бекхэм отправилось отдыхать на Бали. Совсем скоро отпуск закончится и родители вместе с детьми отправятся домой в Англию, поэтому последние дни проводят особенно насыщенно. Последний день перед отъездом Виктория, Дэвид и дети посетили мастер-класс по изготовлению шоколада и урок верховой езды.



Первым в списке был мастер-класс по изготовлению шоколада. Родители поделились сторис в инстаграме, на которых семилетняя Харпер и ее старшие братья: 19-летний Бруклин, 15-летний Ромео и 13-летний Круз, готовят шоколад.

После мастер-класса Харпер отправилась на частный урок верховой езды, который прошел на одном из пляжей Бали. Девочка обожает конный спорт и даже завела собственного пони, не без помощи родителей конечно!

В то время, как Харпер наслаждалась верховой ездой, а ее брат Круз пробовал завести грузовой скутер с прицепом. Не исключено, что мальчик просто позировал для сторис родителей.

Вечер для семейства окончился великолепно. Они собрались на террасе, чтобы насладится последним закатом отпуска на Бали.

Напомним, в родной Великобритании Харпер ждет собственный пони, которого той подарили родители. Таблоид The Sun удовлетворил любопытство общественности и узнал, что пони обошелся семейству в 7 тысяч фунтов стерлингов. Конный спорт является традиционным для британцев, поэтому Харпер не была исключением и занималась конным спортом последние месяцы перед своим семилетием.

Родители безумно любят свою дочь, а Дэвид даже набил татуировку в честь Харпер. На шее, где уже было вытатуировано её имя, любящий отец дописал слово «красотка».

«Эй, красотка.. Только что добавил ещё одну татуировку к своей коллекции, которая для меня много значит» — написал Дэвид на своей страничке в соцсети.

В восторге от девочки не только ее родители, но и общественность. Если ранее пользователи сети обсуждали ее капризное поведение в аэропорту, то теперь все лишь хвалят малышку. Мама девочки как-то поделилась фотографией в своем инстаграме, где видно длинные волосы Харпер.