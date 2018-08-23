Бабушку сестер Хачатурян обвинили в содержании притона

Жительница одного из домов в столице Марина Рябова сделала сенсационное заявление. Она вспомнила, что видела Михаила Хачатуряна в своем подъезде в 90-е годы. По ее мнению, он был ВИП-клиентом борделя, которым руководила Лариса Тодика. Бабушка девочек, зарезавших своего отца, заявила, что готова сесть на детектор лжи и доказать свою непричастность к сомнительному бизнесу.

В конце июля стало известно, что три сестры зарезали собственного отца Михаила Хачатуряна. Сейчас ведется следствие, а общественность до сих пор не может прийти к единому мнению, стоит ли обвинять девушек по всей строгости закона или их наказание может быть менее строгим. Крестина, Ангелина и Мария говорили о том, что папа издевался над ними, а потому они и пошли на это преступление, так как не видели другого выхода решения проблемы.

Мама девушек Аурелия рассказывала, что муж выгнал ее из дома три года назад, а потому она не знала о жестоком обращении Михаила с детьми. Хотя и не скрывает – всю семейную жизнь ей приходилось терпеть тяжелый характер супруга.

А сегодня стали известные новые подробности громкого дела. Так, по словам соседей бабушки сестер, Лариса Тодика в 90-е годы организовала притон, куда часто приходил и сам Михаил Хачатурян.

«Лариса была сутенершей, Хачатурян у нее был как ВИП-клиент. Видимо, ему понравилась ее дочка», – рассказала старшая по подъезду, в котором жила Лариса Марина Рябова.

Эксперты в студии усомнились в версии Марины Евгеньевны. Они хотели увидеть хоть какие-то доказательства, которые могли бы убедить их в ее правоте. На помощь пришли журналисты, которые нашли женщину, работавшую в то время в борделе, которая подтвердила, что именно Лариса была руководителем сомнительного заведения.





Для того, чтобы прекратить спор и голословные обвинения, Андрей Малахов пригласил саму Ларису Тодика. Та в свою очередь сообщила, что не знает Марину Рябову и никогда не жила в многоэтажке на Ярославском шоссе. Лариса призналась, что готова даже пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

«В 99-м году у меня родилась вторая внучка, они не познакомились в борделе. Знакомство произошло в 96-м», – заявила бабушка сестер Хачатурян.