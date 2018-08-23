Стало известно, кто на самом деле является опекуном детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают трех наследников — пятилетнего принца Джорджа, трехлетнюю принцессу Шарлотту и четырехмесячного принца Луи. Однако как стало известно на днях, юридически они ограничены в опеке над своими детьми! Официально опекуном является королева Елизавета II.

Все дело в указе короля Георга I, который был подписан еще в далеких 1700-х годах. У монарха были напряженные отношения с сыном, будущим королем Георгом II, потому он решил передать престол не детям, а сразу внукам (соответственно именно он и стал их опекуном). Британский королевский двор до сих пор чтит закон, несмотря на его странность.





Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем





Принц Уильям с принцем Джорджем и королевой Елизаветой II

Известно, что когда принц Чарльз станет королем, он будет опекуном своих внуков, в том числе детей принца Уильяма и будущих детей принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее мы уже видели закон в действии, когда принц Уильям и принц Гарри были юными. Так, принц Чарльз обязан был спрашивать Ее Величество разрешения на поездку детей в Шотландию вместе с ним. В одном из таких случаев королева не дала своего разрешения, когда принцесса Диана попросила привести своих сыновей в Австралию незадолго до ее смерти.





Королева Елизавета с принцем Уильямом и принцем Гарри

300-летний закон также является причиной того, что опека над детьми не была прописана в документах о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы, а также принца Эндрю и Сары Фергюсон (они являются родителями принцессы Беатрис и принцессы Евгении).

Словом, в том случае, если герцог и герцогиня Кембриджские решат отправиться на отдых с детьми, то им необходимо будет получить разрешение королевы. А если пара разведется, то никто из них не получит доступ к воспитанию детей.

Понятно, что эти правила действуют только формально (уверены, принц Уильям и Кейт Миддлтон принимают решения самостоятельно), поэтому, возможно, закон в скором времени все-таки будет пересмотрен.

В первоначальном тексте закона говорится, что в обязанности опекуна входит проведение воспитательных бесед, забота об образовании, жилищных условиях внуков, назначение гувернанток, а также вопросы, связанные с заключением брака и оформления развода.