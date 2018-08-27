Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта медалей за 16 дней. Здесь полное расписание всех финалов с точностью до минуты.
9 февраля в Пхёнчхане начнутся зимние Олимпийские игры — 2018. Закрытие Олимпиады состоится 25 февраля, в 14:00 по московскому времени.
Предварительные соревнования в кёрлинге и прыжках с трамплина пройдут 8 февраля, а первые медали будут разыграны в субботу, 10 февраля. Первый комплект наград разыграют женщины в лыжном скиатлоне на 15 км. В этот же день состоятся финалы в шорт-треке, конькобежном спорте, биатлоне и прыжках с трамплина.
Больше всего комплектов медалей будет разыграно в конькобежном спорте – 14. Лыжникам отдадут 12 комплектов наград. Представителям биатлона и горнолыжного спорта достанутся 11 комплектов. Это наиболее медалеёмкие виды на Олимпиаде. Меньше всего наград будет разыграно в скелетоне и хоккее – по два комплекта.
Представляем вашему вниманию расписание абсолютно всех финалов на Олимпиаде в Пхёнчхане, которые пройдут с 10 по 25 февраля. Иногда придётся вставать очень рано, так что готовьте кофе и наслаждайтесь.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 10 февраля, суббота. День первый
Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы
10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м
14:00. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м
14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км
15:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 11 февраля, воскресенье. День второй
Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы
04:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км
10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
14:15. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км
14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
16:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 12 февраля, понедельник. День третий
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
04:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
07:06. Фигурное катание. Командные соревнования
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
13:10. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км
15:00. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
15:30. Конькобежный спорт. Женщины 1500 м
15:50. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109
16:10. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 13 февраля, вторник. День четвёртый
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
03:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место
04:00. Сноуборд. Женщины. Хафпайп
09:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
11:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль
13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль
14:04. Кёрлинг. Микст. Финал
15:20. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
14 февраля, среда. День пятый
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп
07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка
11:45. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км
13:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
14:50. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 15 февраля, четверг. День шестой
Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы
04:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант
08:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс
09:30. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
14:00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
15:30. Санный спорт. Эстафета.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
16 февраля, пятница. День седьмой
Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы
05:00. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
06:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
14:50. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 3.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 17 февраля, суббота. День восьмой
Расписание. Разыгрывается 9 комплектов наград. Финалы
04:00. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант
07:00. Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл
12:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км
13:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
14:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км
15:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140
15:30. Скелетон. Женщины. 4-я попытка.
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Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 18 февраля, воскресенье. День девятый
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
07:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл.
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
14:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км
14:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
19 февраля, понедельник. День 10-й
Расписание. Разыгрывается 3 комплекта наград. Финалы
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
15:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
20 февраля, вторник. День 11-й
Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы
04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп
13:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м
14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км
15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 21 февраля, среда. День 12-й
Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
08:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
11:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования
15:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
22 февраля, четверг. День 13-й
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
05:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп
07:10. Хоккей. Женщины. Финал
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м
13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м
13:00. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м
13:20. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
14:15. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований
23 февраля, пятница. День 14-й
Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы
03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр
04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа
08:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом
09:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс
09:35. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место
13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
14:15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 24 февраля, суббота. День 15-й
Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы
04:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр
05:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования
06:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
07:00. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
07:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
07:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
09:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт
14:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место
15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 25 февраля, воскресенье. День 16-й
Расписание. Разыгрывается 4 комплекта наград. Финалы
03:05. Кёрлинг. Женщины. Финал
05:00. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
07:10. Хоккей. Мужчины. Финал
09:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км.
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