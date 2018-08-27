Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований.









На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта медалей за 16 дней. Здесь полное расписание всех финалов с точностью до минуты.

9 февраля в Пхёнчхане начнутся зимние Олимпийские игры — 2018. Закрытие Олимпиады состоится 25 февраля, в 14:00 по московскому времени.



Предварительные соревнования в кёрлинге и прыжках с трамплина пройдут 8 февраля, а первые медали будут разыграны в субботу, 10 февраля. Первый комплект наград разыграют женщины в лыжном скиатлоне на 15 км. В этот же день состоятся финалы в шорт-треке, конькобежном спорте, биатлоне и прыжках с трамплина.



Больше всего комплектов медалей будет разыграно в конькобежном спорте – 14. Лыжникам отдадут 12 комплектов наград. Представителям биатлона и горнолыжного спорта достанутся 11 комплектов. Это наиболее медалеёмкие виды на Олимпиаде. Меньше всего наград будет разыграно в скелетоне и хоккее – по два комплекта.



Представляем вашему вниманию расписание абсолютно всех финалов на Олимпиаде в Пхёнчхане, которые пройдут с 10 по 25 февраля. Иногда придётся вставать очень рано, так что готовьте кофе и наслаждайтесь.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 10 февраля, суббота. День первый

Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы

10:15. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

14:00. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м

14:15. Биатлон. Женщины. Спринт 7,5 км

15:35. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109.



Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 11 февраля, воскресенье. День второй

Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы

04:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км

14:50. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

16:15. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3.



Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 12 февраля, понедельник. День третий

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

04:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл

07:06. Фигурное катание. Командные соревнования

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

13:10. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км

15:00. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

15:30. Конькобежный спорт. Женщины 1500 м

15:50. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109

16:10. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 13 февраля, вторник. День четвёртый

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

03:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место

04:00. Сноуборд. Женщины. Хафпайп

09:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом

11:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Классический стиль

13:00. Шорт-трек. Женщины. 500 м

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

14:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Классический стиль

14:04. Кёрлинг. Микст. Финал

15:20. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

14 февраля, среда. День пятый

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп

07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. 2-я попытка

11:45. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

13:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

14:05. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

14:50. Санный спорт. Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 15 февраля, четверг. День шестой

Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы

04:30. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

08:41. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

09:30. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

14:00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

15:30. Санный спорт. Эстафета.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

16 февраля, пятница. День седьмой

Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы

05:00. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка

06:52. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

14:50. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал 3.



Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 17 февраля, суббота. День восьмой

Расписание. Разыгрывается 9 комплектов наград. Финалы

04:00. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант

07:00. Фристайл. Женщины. Ски-слоупстайл

12:30. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

13:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

14:15. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км

15:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140

15:30. Скелетон. Женщины. 4-я попытка.

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Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 18 февраля, воскресенье. День девятый

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

07:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл.

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

14:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

19 февраля, понедельник. День 10-й

Расписание. Разыгрывается 3 комплекта наград. Финалы

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

15:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140

15:50. Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

20 февраля, вторник. День 11-й

Расписание. Разыгрывается 5 комплектов наград. Финалы

04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп

13:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м

14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км

15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.



Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 21 февраля, среда. День 12-й

Расписание. Разыгрывается 7 комплектов наград. Финалы

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

08:30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

11:00. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Свободный стиль

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования

15:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

22 февраля, четверг. День 13-й

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

05:30. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп

07:10. Хоккей. Женщины. Финал

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 2-я попытка

13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м

13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м

13:00. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м

13:20. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км

14:15. Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований

23 февраля, пятница. День 14-й

Расписание. Разыгрывается 6 комплектов наград. Финалы

03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр

04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

08:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

09:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс

09:35. Кёрлинг. Мужчины. За 3-е место

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

14:15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 24 февраля, суббота. День 15-й

Расписание. Разыгрывается 8 комплектов наград. Финалы

04:00. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр

05:00. Горнолыжный спорт. Командные соревнования

06:58. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

07:00. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

07:04. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)

07:07. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Большой финал

08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль

09:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт

14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт

14:05. Кёрлинг. Женщины. За 3-е место

15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.



Олимпиада 2018 в Пхенчхане: расписание соревнований 25 февраля, воскресенье. День 16-й

Расписание. Разыгрывается 4 комплекта наград. Финалы

03:05. Кёрлинг. Женщины. Финал

05:00. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка

07:10. Хоккей. Мужчины. Финал

09:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км.

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