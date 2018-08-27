Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов









Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в “Правила проведения технического осмотра транспортных средств”» появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из текста 11-страничного документа, он корректирует прежние правила 2011 года. Что принципиально изменилось?

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. Ничего абсолютно нового не придумали

Нам обещали, что процесс прохождения техосмотра будут полностью снимать на видео, контроль над операторами передадут Ространснадзору, а содержанием базы данных АИС ТО займётся Российский союз автостраховщиков (РСА). Однако ничего этого пока не произошло — изменения носят чисто технический характер.

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. К техническому состоянию ТС будут относиться строже

Почти весь объём поправок — более точное описание неисправностей, при которых ТС не сможет пройти техосмотр. Вот пример: по новым правилам, не допускается установка на рассеиватели световых приборов окрашенных или бесцветных оптических деталей и плёнок (то есть «бронированные» специальной плёнкой фары — вне закона).

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. Отправляясь на ТО, теперь нужно брать аптечку

В пункте «ТС должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки» появилось дополнение: «а также медицинскими аптечками». Огнетушители теперь должны отвечать «пункту 11.4 приложения №8 ТР ТС 018/2011», хотя раньше было написано проще: «ТС категорий M1 и N должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем ёмкостью не менее 2 литров».

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. У автобусов процедура займёт больше времени

Для автобусов категорий М2 и М3 продолжительность техосмотра увеличена на 5-7 минут. А вот для легковушек, грузовиков и всех остальных транспортных средств ничего не изменилось. Зато теперь отдельно прописаны временные нормативы для специального транспорта, включая эвакуаторы, цистерны и тому подобное.

Техосмотр в 2018 году: изменения, последние новости. С неоформленными переделками ТО не пройти

Принципиально новый пункт правил проговаривает: транспортные средства, в конструкцию которых, вопреки требованиям Технического регламента, внесены изменения, к эксплуатации допускаться не будут. То есть любой незарегистрированный тюнинг поставит крест на легальной попытке получить диагностическую карту.

И несколько других мелочей

В частности, отныне чётко сказано, что шипованные шины должны быть установлены на всех колёсах ТС — это было понятно, но правилами не прописано. Также вполне логично, что бланк диагностической карты немного изменится — неисправности-то прописаны подробнее. Полный список новшеств можно найти здесь.

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