Пенсионный фонд: личный кабинет www.pfrf.ru, вход, регистрация физического лица, официальный сайт

Пенсионный фонд: личный кабинет, вход, регистрация физического лица, официальный сайт









Если вы попали на наш сайт, значит вы хотите научиться пользоваться сайтом www.pfrf.ru и личным кабинетом пенсионного фонда. А мы вам в этом с радостью поможем. Внимательно следуйте нашим инструкциям и у вас все получиться.

Для чего нужен личный кабинет

Тема пенсионных выплат всегда актуальна. Для отслеживания всех операций, связанных с будущей или настоящей пенсией можно завести личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это ресурс стал доступен по ссылке https://es.pfrf.ru/ относительно недавно, но уже зарекомендовал себя весьма неплохо и оказался востребованным у населения.

Личный кабинет позволяет увидеть всю историю с пенсионными начислениями. Так же через этот портал можно писать обращения в пенсионный фонд и заказывать необходимые документы, связанные с этой структурой, в том числе и запрашивать информацию о сумме и остатке средств материнского капитала, если было реализовано право на его получение, и сертификат был получен; заказывать выписки по своему счету, прослеживать результаты накоплений в результате участия в программах государственного софинансирования.

Каким гражданам доступен

Личный кабинет Пенсионного фонда доступен всем гражданам, которые застрахованы в нем, и имеют индивидуальный номер лицевого счета, или по другому, более понятному определению — СНИЛС. Для доступа к порталу необходимо пройти процедуру регистрации, которая весьма легка и доступна всем желающим.

На сайте ПФ РФ предоставлена информация и для страхователей и для физических лиц. Страхователями являются работодатели и самозанятые лица, чей статус подтвержден документально. К ним относятся все граждане, зарегистрированные в налоговой службе как индивидуальные предприниматели, организаторы ООО и АОО, владельцы частного мелкого бизнеса. Право на доступ имеют абсолютно все категории граждан.

Как зарегистрироваться в личном кабинете ПФР

Самой легкой процедурой регистрации будет для тех лиц, которые уже зарегистрированы на портале Госуслуг. Им просто нужно зайти на этот сайт, введя пароль и номер телефона, и найти соответствующую вкладку. Если же регистрация на портале Госуслуг еще не была осуществлена, то необходимо ее оформить.

Регистрация на портале Госуслуг

Приступаем к регистрации на портале, следуйте нашим инструкциям.

Вы попали на страницу регистрации системы ЕГАИС портала“Госуслуги”. Здесь вам предстоит заполнить поля с именем и фамилией, номером телефона и адресом электронной почты.

И сразу обратите внимание, что после регистрации ваш телефон или почта будут использоваться для входа во все электронные сервисы РФ.

Адрес электронной почты надо ввести обязательно, так как на него Вам будут присылать различные инструкции.

Как заполните все поля, жмите на “Регистрация”. На секунду появляется многоугольник, а потом снова выходит страница с введенными вами данными. Это сервис проверил поля нет ли в них непонятных символов.

Снова жмем эту кнопку и получаем два варианта:

1. Вам пришел код на телефон, вы можете его ввести.

2. Вам пришло письмо на почту.

Но радоваться рано. Введя фамилию с почтой и пароль вы прошли лишь первую ступень и зарегистрировали всего лишь “предварительную” учетную запись. Чтобы получить полноценный доступ к сервисам и данным ПФР вам надо будет получить “стандартную” учетную запись. Для этого Вам надо будет заполнить “профиль пользователя” где от вас ждут данные паспорта и СНИЛС (цифры с карточки от ПФР, которую вам выдали на работе или в самом ПФР). Госуслуги считают достойными получения этих самых электронных услуг только тех, кто имеет как минимум стандартную учетную запись.

Способы подтверждения учетной записи на Гос услугах

Для этого надо получить код, так как для регистрации важно пройти единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а получить его можно двумя способами.

Данный код высылается Почтой России, после запроса.Получить код в МФЦ (многофункциональный центр). Для этого нужно будет предъявить паспорт для подтверждения личности. Код придет в электронном виде, если есть соответствующее соглашение с Пенсионным фондом.

Первый способ занимает около 2 недель, на указанный адрес приходит заказное письмо.

Второй — позволяет существенно сэкономить время, так как код выдается сразу.

После введения кода, будет получен статус «Подтвержленный», и это сразу же дает допуск к использованию полного набора услуг, представленных на сайте Госуслуга.

Как зайти в личный кабинет на www.PFRF.ru

После ввода нужных для стандартной учетной записи данных вам придется некоторое время подождать, пока их не проверят. О результатах проверки вас известят письмом на указанную при регистрации электронную почту. Получив письмо, вы можете вернуться на сайт ПФР, зайти в личный кабинет, найти на странице слово “Вход” и нажать на него.

Нажав на “Вход” вы будете сначала перенаправлены не в личный кабинет ПФР, а на страницу авторизации ЕСИА.

Незарегистрированным пользователям дается еще один шанс пройти регистрацию. Если вы имеете стандартную учетную запись в Госуслугах, то может нажиматьна кнопку “Вход”. После чего вы увидите следующее окно.

Введя свои телефон или почтовый адрес с паролем вы попадаете на страницу ввода. Скорее всего сервису госуслуг от вас потреуются еще личные даныне, котоыре будет необходимо заполнить на странице ниже.

Можете вводить или не вводить эти данные, а если не хотите, то сразу идти по странице вниз и ищите эти кнопки:

Если вы все-таки вносили какие-то данные, то сначала нажмите «Сохранить изменения» если же данные никакие не вносили, то жмите сразу «Перейти к услугам». После чего вы увидите следующее.

Если вы пенсионер и получаете социальные выплаты, то вам надо повнимательнее изучать два верхних списка услуг.

Если же вы еще работаете или учитесь, то вам надо смотреть разделы с третьего по пятый.

Личный кабинет гражданина ПФ РФ www.pfrf.ru

Чтобы попасть в личный кабинет, нужно зайти на официальный сайт ПФ РФ www.pfrf.ru. Затем выбрать вкладку, (находящуюся внизу страницы) «Личный кабинет гражданина». При ее нажатии откроется вы попадете на сайт электронных услуг и сервисов ПФР, где сможете зарегистрироваться через ГОСУСЛУГИ, если не сделали это ранее или авторизоваться в кабинете PFRF.

Какую информацию содержит личный кабинет ПФР

На главной странице предоставлены сведения застрахованного лица – фамилия, имя ,отчество; место и дата рождения, номер СНИЛС, телефонный номер, указанный при регистрации.

Какую же информацию можно найти, войдя в личный кабинет?

указанно количество баллов, которые были набраны за все время работыисходя из сохраненной информации об общем времени работы, можно сделать расчет пенсии на нынешнее времяотследить свой общий трудовой стажПолучить информацию об установленных социальных выплатах и размере или остатке материнского капитала

И это еще не весь перечень того, что содержит личный кабинет.

Какие услуги представлены в личном кабинете

Зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно получить доступ к множеству услуг, относительно пенсий, социальных выплат, материнского капитала, формирования пенсионных прав, управления средствами пенсионных накоплений.

Вкладка: Получить информацию

Актуальна для лиц, не получающих пенсию, так как этот сервис позволяет ознакомиться с сформированными пенсионными правами.

Вкладка: Обратиться в ПФРПозволяет самостоятельно записаться на прием к любому из специалистов ПФР, что избавляет людей от стояния в очереди.Обращения в ПФР, при чем ответ может быть доставлен как на электронную почту, так и бумажным письмом.Заказ документов и справок. После заказа нужно просто подойти в назначенное время для ее получения, так как личное присутствие при выдаче необходимо.Получение сведений о индивидуальном лицевом счете.Вкладка: Подать заявление

При заполнении всех полей, доступны подача следующих заявлений:

Назначение пенсииСпособ доставки пенсииВыплата за счет средств материнского( семейного) капитала

Но пока этот сервис доступен не во всех регионах, так как тестирование еще не завершено.

Вкладка: Получить информацию о сформированных пенсионных правах

Этот сервис интересен гражданам , не получивших еще право на получение пенсии. Справа расположены клавиши дающие информацию по широкому кругу вопросов.

Сведения о порядке формирования пенсии в системе ОПС. Здесь представлена информация о начислении пенсии в соответствии с действующим законодательством.

Сюда входят :

требования для начисления пенсииспособы пенсионных обеспеченийформула расчета пенсии и порядок ее формирования

Сведения о стаже и заработной плате. Здесь представлено несколько таблиц. В первой таблице отражены стаж и количество пенсионных баллов. Следующие таблицы содержат сведения стажа, зарплаты и месте работы до 2002 года и после. Если при изучении таблиц обнаружены неточности и неверный срок рудового стажа, необходимо обратиться в ПФР.

Вкладка: Сведения о состоянии Индивидуально лицевого счета

Эта вкладка дает возможность сформировывать и печатать извещения с информацией о размерах накоплений и местах их формирования, в том числе и участие в программе государственного софинансирования.

Рассчитать будущую страховую пенсию

Расчет будущей пенсии еще одна из услуг, предоставляемая на сайте ПФР. Расчет пенсии это своего рода калькулятор, состоящий из двух частей.

В первой части необходимо указать службу в армии, декретный отпуск или уход за инвалидами, так как это увеличивает баллы и стаж. Так же здесь учитываются уже начисленные ранее пенсионные баллы и имеющийся трудовой стаж. Вторая часть представляет собой моделирование последующих лет. Здесь необходимо указать, сколько еще планируется работать лет и предположительный заработок, с учетом НДФЛ. После нажатие кнопки «Расчитать» будет выведен результат с примерным расчетом пенсии.

Однако не следует забывать, что часть накопительной пенсии может перечисляться в негосударственные пенсионные фонды, что в свою очередь, может существенно повысить ожидаемую пенсию.

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