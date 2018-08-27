Лада Веста СВ Кросс 2018 в новом кузове: последние новости

Лада Веста СВ Кросс 2018 в новом кузове: последние новости. Новый двигатель для Lada Vesta SW Cross.









Журналисты белорусского автомобильного издания ABW решили проверить, насколько отличается мощность нового универсала «АвтоВАЗа» Lada Vesta SW Cross от заявленной производителем, проведя тест на динамометрическом стенде.

Лада Веста СВ Кросс 2018 в новом кузове: последние новости

Взятый на испытание автомобиль был оборудован 1,8-литровым двигателем с отдачей в 122 лошадиные силы, а его пробег составлял всего 1 тысячу 700 километров.

Результаты теста оказались весьма неожиданными. Максимальная скорость Vesta SW Cross, заправленной бензином АИ-95, составила на стенде 176 километров в час, но при этом пришлось раскручивать мотор до 6 тысяч 100 оборотов в минуту.

1,8-литровый мотор Lada Vesta SW Сross оказался мощнее, чем заявлено

Но, пожалуй, самым интересным стал тот факт, что автомобиль выдал максимальную мощность в 140,1 лошадиную силу при 5723 об/м, в то время как по паспортным данным этот универсал развивает до 122 л.с. при 5900 об/м. Пиковый крутящий момент «Веста SW Кросс» также оказался выше заявленного производителем – 191 Нм против 170 Нм по паспорту.

Напомним, что стоимость универсала Lada Vesta SW Cross в России начинается от 771 тысячи рублей. На этой неделе был проведен фронтальный краш-тест этого автомобиля по версии ARCAP, результаты которого оказались хуже, чем были у седана «Веста».

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