Лунный календарь на апрель 2018 года садовода и огородника

Календарь садовода огородника на апрель 2018 года









Апрель у садоводов считается самым подходящим и оптимальным месяцем для посева семян и посадки саженцев многих огородных культур. Для них наступает горячая посевная пора и необходимость выполнить в саду и на огородах ту работу, что они не успели сделать осенью. Нужно выбрать самые благоприятные дни для того, чтобы при посеве зарядить семена растений энергией для дальнейшего их развития, которое приведет к высокой продуктивности растений и порадует изобилием плодов.

Луна в растущей фазе благоприятствует посеву культур, чья продуктивность связана с плодами, растущими в верхней части растения (вершки). Луна в убывающей фазе благотворно влияет на посадку корнеплодов (корешки). Созвездия, из которых соткан космический пояс (знаки зодиака), также усиливают или уменьшают силу воздействия Луны на земные растения. Эти знаки разделяют на плодородные, нейтральные и неплодородные.

Новолуние - 16 апреля 2018 года в 04 часа 57 минут 12 секунд.

Полнолуние - 30 апреля 2018 года в 03 часа 58 минут 12 секунд.

Первая четверть - 23 апреля 2018 года в 00:45:35.

Последняя четверть - 08 апреля 2018 года в 10:17:44.

Растущая Луна - с 17 по 29 апреля 2018 года.

Убывающая Луна - с 01 по 15 апреля 2018 года.

Влияние лунных фаз на растения

1 апреля – убывающая Луна в Весах. Ремонт приусадебных сооружений. Снятие зимних укрытий. Приведение в порядок теплиц.

2 апреля – убывающая Луна в Скорпионе. Высадка картофеля, редиса, топинамбура, дайкона, лука - репки, редьки, петрушки корневой. Работа с почвой. Пересадка и пикировка растений.

3 апреля – убывающая Луна в Скорпионе. Посадка редиса, картофеля, моркови, топинамбура, редьки, свеклы, дайкона, лука - репки, петрушки корневой. Пересадка и пикировка растений. Покупка нового садового инструмента.

4 апреля – убывающая Луна в Стрельце. Высадка свеклы, дайкона, редиса, моркови, редьки. Изготовление ловушек для вредителей. Планирование новых грядок.

5 апреля – убывающая Луна в Стрельце. Посев моркови, свеклы. Работа с почвой. Борьба с грызунами.

6 апреля – убывающая Луна в Стрельце. Высев лука - репки, петрушки корневой. Работа с почвой. Очистка дорожек от мусора.

7 апреля – убывающая Луна в Козероге. Посадка дайкона, картофеля, лука - репки, топинамбура, редиса, петрушки корневой, редьки. Лечение ожогов деревьев. Покупка новой садовой техники.

8 апреля – третья четверть в Козероге. Посадка топинамбура, редьки, картофеля, редиса, свеклы, дайкона, моркови. Работа с почвой. Ремонт садовой техники.

9 апреля – убывающая Луна в Водолее. Внесение органических удобрений. Закладка компоста. Уничтожение вредителей. Полив растений. Закупка необходимых семян.

10 апреля – убывающая Луна в Водолее. Внесение органических удобрений. Закладка компоста. Уничтожение вредителей. Орошение деревьев и растений.

11 апреля – убывающая Луна в Водолее. Внесение минеральных удобрений. Закладка компоста. Уничтожение вредителей. Прикорневой полив. Покупка семян.

12 апреля – убывающая Луна в Рыбах. Посадка лука - репки, картофеля, дайкона, топинамбура, редиса, петрушки, корневой редьки. Работа с почвой. Пикировка и пересадка растений.

13 апреля – убывающая Луна в Рыбах. Посадка картофеля, дайкона, топинамбура, моркови, редиса, свеклы, редьки, лука - репки, петрушки корневой, луковичных и клубнелуковичных цветов. Пересадка и пикировка растений. Отпугивание грызунов с участка.

14 апреля – убывающая Луна в Овне. Внесение органических удобрений. Работа с почвой. Уничтожение вредителей. Внекорневой полив.

15 апреля – убывающая Луна в Овне. Внесение минеральных удобрений. Работа с почвой. Закладка компоста. Уничтожение вредителей. Полив.

16 апреля – Новолуние в Тельце. Неблагоприятный день день для работ на участке.

17 апреля – растущая Луна в Тельце. Посадка огурцов, тыквы, салата, кабачков, зелени, патиссонов, белокочанной, цветной капусты, лука - батуна, плодовых кустарников. Обрезка ветвей и побегов. Прореживание всходов.

18 апреля – растущая Луна в Тельце. Высадка бахчевых культур, баклажанов, томатов, кочанной и цветной капусты, сладкого перца, однолетников, плодовых деревьев. Работа с почвой. Обрезка ветвей и побегов. Прореживание подросших всходов овощей и цветов.

19 апреля – растущая Луна в Близнецах. Внесение органических и минеральных удобрений. Выкопка новой ямы для компоста. Ремонт дачных сооружений.

20 апреля – растущая Луна в Близнецах. Внесение минеральных удобрений, Закладка компоста. Орошение растений. Покупка семян.

21 апреля – растущая Луна в Раке. Высадка салата, огурцов, зелени, кабачков, томатов, патиссонов, баклажанов, тыквы, лука - батуна, краснокочанной капусты, бахчевых культур, многолетников, луковичных и клубнелуковичных цветов, плодовых деревьев и ягодных кустов. Закладка компоста. Обрезка ветвей и побегов. Прививка и заготовка черенков. Пересадка и пикировка растений.

22 апреля – растущая Луна в Раке. Посадка сладкого перца, зелени, томатов, салата, белокочанной, цветной капусты, огурцов, лука - батуна, однолетников, плодовых деревьев и ягодных кустарников, луковичных и клубнелуковичных цветов. Работа с почвой. Закладка компоста. Обрезка ветвей и побегов. Прививка и заготовка черенков. Пересадка и пикировка растений.

23 апреля – первая четверть во Льве. Внесение минеральных удобрений. Полив. Покупка семян.

24 апреля – растущая Луна во Льве. Внесение органических удобрений. Работа с почвой. Покупка семян.

25 апреля – растущая Луна в Деве. Удобрение органическими и минеральными составами. Работа с почвой. Закладка компоста. Прикорневой полив. Покупка семян.

26 апреля – растущая Луна в Деве. Внесение органических удобрений. Закладывание семян на стратификацию. Уборка грядок.

27 апреля – растущая Луна в Деве. Посадка патиссонов, огурцов, салата, томатов, зелени, сладкого перца, кабачков, баклажанов, тыквы, белокочанной, цветной, краснокочанной капусты, бахчевых культур однолетников, плодовых деревьев и кустов, многолетников, луковичных и клубнелуковичных цветов. Работа с почвой. Обрезка ветвей и побегов. Прореживание всходов.

28 апреля – растущая Луна в Деве. Высадка сладкого перца, бахчевых культур, баклажанов, лука - батуна, многолетников, плодовых кустарников. Закладка компоста. Обрезка ветвей и побегов. Прореживание всходов.

29 апреля – растущая Луна в Скорпионе. Посадка кабачков, огурцов, зелени, баклажанов, салата, томатов, патиссонов, сладкого перца, тыквы, белокочанной, цветной, краснокочанной капусты, бахчевых культур, лука - батуна, плодовых деревьев и кустарников, однолетников, многолетников, луковичных и клубнелуковичных цветов. Работа с почвой. Закладка компоста. Прививка и заготовка черенков. Пересадка и пикировка растений.

30 апреля – Полнолуние в Скорпионе. Любые работы лучше отложить на благоприятный день.

Огурцы – 17, 21, 22, 27, 29

Зелень и салат – 17, 21, 22, 27, 29

Томаты – 18, 21, 22, 27, 29

Перец сладкий – 18, 22, 27, 28, 29

Баклажаны – 18, 21, 27, 28, 29

Кабачки, патиссоны, тыква – 17, 21, 27, 29

Картофель, топинамбур – 2, 3, 7, 8, 12, 13

Редис, редька, дайкон – 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13

Марковь, свекла – 3, 4, 5, 8, 13

Бахчевые культуры – 18, 21, 27, 28, 29

Фасоль, горох, бобы – 18, 21, 27, 28

Капуста белокочанная и цветная – 17, 18, 22, 27, 29

Краснокочанная капуста – 18, 21, 27, 29

Лук – репка – 2, 3, 6, 7, 12, 13

Лук – батун – 17, 21, 22, 28, 29

Петрушка корневая – 2, 3, 6, 7, 12, 13

Однолетние цветы – 18, 22, 27, 29

Многолетние из семян – 21, 27, 28, 29

Луковичные и клубнелуковичные – 13, 21, 22, 27, 29

Плодовые деревья – 18, 21, 22, 27, 29

Плодовые кустарники – 17, 21, 22, 27, 28, 29.

Неблагоприятные дни для посадок в апреле: 3, 6, 10-14, 19-21, 28, 30

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