Пенсии с 1 апреля 2018: кому повысили

Повышение пенсий в 2018 году: самые свежие новости для работающих и неработающих пенсионеров









Пенсии с 1 апреля 2018: кому повысят, на сколько. Последние новости на сегодня. С 1 апреля 2018 года в России вновь вырастут пенсии.

Важно отметить, что апрельское повышение пенсий коснется далеко не всех категорий пенсионеров. С 1 апреля вырастут социальные пенсии. Размер прибавки составит, как сообщали ранее в правительстве, 2,9%.

В правительстве объяснили, что апрельское повышение пенсий соответствует изменениями прожиточного минимума за минувший год. Так, в 2016 году прожиточный минимум составлял 8 081 рублей, а уже в 2018 году он вырос до 8 315 рублей. А поскольку социальные пенсии индексируются не по уровню инфляции, а по величине прожиточного минимума, то апрельская индексация составит 2,9%.

Индексация пенсий с 1 апреля 2018 года, как уже было сказано выше, затронет далеко не все категории граждан. Трудовые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января 2018 года. Январская индексация составила 3,7%. Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут. Их пересчитают в августе с учетом заработанных пенсионных баллов.В апреле будут проиндексированы пенсии, которые получают инвалиды и те, кто потерял кормильца, а также люди, которые не заработали себе на трудовую пенсию в силу разных причин. По оценкам экспертов после апрельской индексации социальные пенсии в среднем вырастут на 255 рублей. Средний размер социальных пенсий будет исчисляться 9 тысячами 62 рублями.После индексации пенсия детей-инвалидов вырастет до 13 410 рублей. Пенсия инвалидов с детства первой группы поднимется до 13 556 рублей. Семьи военнослужащих, потерявших кормильца, будут получать 10 746 рублей.

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