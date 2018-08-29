Ани Лорак очаровала повседневным луком

Певица продемонстрировала повседневный аутфит.

Похоже, Ани Лорак так любит петь, что концертов и репетиций ей не хватает. Иначе как объяснить то, что звезда отправилась в караоке?

Для похода в караоке Каролина выбрала повседневный аутфит, пишет storinka.com.ua. Певица облачилась в укороченные джинсы, коричневую футболку и нюдовые босоножки с многочисленными переплетениями.

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