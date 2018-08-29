Крис Хемсворт показал себя в журнале GQ

Перед премьерой фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» Крис Хемсворт снялся для сентябрьского номера GQ.

Кроме участия в фотосессии, актёр высказался о новом фильме:

«В нем есть какая-то энергия Тарантино. Это триллер, драма, но в то же время там есть и какие-то юмористические моменты – пусть и в сумасшедшем стиле. Мне, как зрителю, просто хочется, чтобы меня удивляли. Я по-настоящему боюсь, что мне станет скучно».

Фильм стартует в прокате 11 октября 2018.

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