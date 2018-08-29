Санта Димопулос поделилась трогательным семейным снимком
  • Шоу-бизнес
  • Опубликовал: Неверова Алиса

Санта Димопулос поделилась трогательным семейным снимком

Санта Димопулос опубликовала в своем микроблоге семейное фото, пишет storinka.com.ua. На этот раз на снимке кроме самой исполнительницы и ее сына Даниэля присутствует также муж артистки и его дети от предыдущего брака. Напомним, совместных детей у пары пока нет.


Отметим, что Санта впервые показала подписчикам своего избранника. Оказалось, что супруг значительно старше Санты.

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