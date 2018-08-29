Варум отреагировала на слухи о разводе с Агутиным

Певица задумалась изменить формат подачи своих мыслей

Накануне популярная эстрадная исполнительница Анжелика Варум прокомментировала разлетевшиеся по Сети слухи о скором разводе с Леонидом Агутиным по причине его интриги с молодой участницей «Голоса». Многие поклонники уже забили тревогу из-за недавней публикации в микроблоге артистки.





Речь идет о лиричном стихотворении на тему расставания, начинающегося с фразы «Ухожу навсегда, собираю пожитки». Однако Анжелика пояснила своим подписчикам, что насторожившая всех интерпретация поста оказалась неверной. «Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — написала певица в «Инстаграме». Примерно в то же время новость опроверг на своей странице и сам Агутин, назвав ситуацию «бурей на ровном месте».