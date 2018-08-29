26-летний бойфренд-миллионер Винус Уильямс удивил ее необычным подарком

Впервые о новом романе теннисистки Винус Уильямс заговорили в конце прошлого года, а позже она и сама подтвердила слухи, несколько раз появившись под ручку с бойфрендом перед фотографами. Завоевать сердце 38-летней Винус удалось 26-летнему наследнику многомиллиардного состояния, финансисту Николасу Хэммонду. В январе ходили слухи, что Винус и Николас собираются пожениться, но они не нашли подтверждения. По новой информации Page Six, спустя год отношений Николас подарил своей возлюбленной кольцо... но в качестве знака их большой дружбы.

Комментировать свой поступок изданию Николас отказался, объяснив это так: "Мы с Винус пришли к общему соглашению, что ничего не будем рассказывать о нашем романе".





Винус Уильямс с кольцом

По информации зарубежных СМИ, отношения Винус и Николаса начались после Уимблдонского турнира летом прошлого года. В сентябре Николаса заметили в той же ложе, где сидела вся семья Уильямс, во время игры Винус на чемпионате US Open. После этого пара появилась на свадьбе Серены и Алексиса, но СМИ приняли Николаса за бывшего бойфренда Винус - Элио Писа. 26-летний Николас является успешным бизнесменом, а его семья владеет недвижимостью, которая оценивается в несколько десятков миллионов долларов.