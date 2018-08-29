Шубская показала подписчикам новорожденного сына

Модель поблагодарила сестру за помощь

В августе у Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился первенец. Мальчик получил имя Сергей в честь покойного брата хоккеиста. В недавнем интервью молодая мама заявила, что не станет публиковать в «Инстаграме» фото новорожденного наследника до проведения обряда крещения.





Однако несколько часов назад в сторис модели появилось фото, на котором запечатлена средняя дочь Веры Глаголевой, 38-летняя Мария Нахапетова, с запеленованным племянником на руках. «Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни… за твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — подписала трогательный кадр Анастасия. Стоит отметить, что лица мальчика на снимке не видно.