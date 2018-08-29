Еще одна звездная пара в РФ разводится? Выяснилась правда

Российский певец Леонид Агутин опроверг слухи о расставании со своей супругой, певицей Анжеликой Варум."Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?! Анжелика опубликовала стихотворение "Ухожу навсегда". Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался - Ура! Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет, привлечь внимание к своей жёлтой странице", — написал Агутин у себя в Instagram.Певец рассказал, что они с женой проводят время вместе и не собираются расставаться."Даже уважаемые издания подхватили легенды и домыслы с удовольствием. Вчера испортил себе вечер, начитался небылиц про нас. Якобы люди из близкого окружения рассказывают.. и дальше начинается абсолютный вымысел. А тем временем, у нас выходной. Мы дома целый день. Вдвоем. Вернее, втроем с кошкой. И никакие пересуды и россказни нам этот день не испортят", — добавил Агутин.Отметим, что слухи о расставании звездной пары появились после публикации Варум стиха "Ухожу навсегда" 18 августа. После этого российские СМИ заявили о том, что у Агутина новый роман с молодой певицей Элиной Чагиной.Источник: obozrevatel.