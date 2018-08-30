Растущая луна в апреле 2018 г: когда, с какого числа

Растущая и убывающая Луна в апреле 2018 г: когда, с какого числа









Растущая луна в апреле 2018 г: когда, с какого числа. С 17 апреля 2018 года начинается растущая Луна в Тельце

С 17 апреля 2018 года начинается растущая Луна в Тельце — самое благоприятное время. Растущая Луна, особенно после новолуния, можно смело начинать новые и важные дела.

Завершать планы стоит на убывающей Луне. Лунный календарь позволит более тщательно спланировать свои дела, сэкономить время и получать максимум пользы.

Лунный посевной календарь на апрель 2018 года садовода и огородника

С какого числа начинается растущая Луна в апреле 2018: растущая Луна в Тельце и Близнецах

17 апреля 2018 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Тельце. Универсальность и заинтересованность многими аспектами жизни, предоставит множество шансов и предложений, которые впоследствии сделают успешным человеком. Работа должна приносить удовольствие, дерзайте.

18 апреля 2018 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Тельце. Не разменивайтесь по пустякам, только сконцентрировавшись на своей цели, добьетесь максимального результата. Этот день вдохновит вас на новые идеи и преподнесёт массу приятных и нужных знакомств. Наслаждайтесь каждой секундой.

19 апреля 2018 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Сегодня откроются все возможности, пора воплотить в жизнь свои давние желания. Очень удачный период для любовных отношений.

20 апреля 2018 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Хватит прислушиваться к общественному мнению, будьте собой, не бойтесь отличаться от серой массы и обмануть ожидания соседей.

Новолуние в апреле 2018 г: когда, с какого числа

21 апреля 2018 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Раке. Это очень результативный день, особенно благоприятный для исполнения желания, загаданного в новогоднюю ночь. Сегодня всё и все, не осознавая, будут помогать вам, так что наберитесь терпения и контролируйте эмоции, не так просто получить все и сразу.

22 апреля 2018 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Раке. Пусть это будет день развлечений для вас, в воздухе витает романтика и страсть, отправьтесь со своей половинкой в путешествие или просто на пикник. Если же таковой нет, не огорчайтесь, сегодня вы точно найдёте своего спутника или спутницу, Луна подтолкнёт в правильном направлении.

23 апреля 2018 года, 8-9 лунный день, растущая Луна во Льве. Наконец-то настал день, когда можно собрать всё плоды длинного и трудоёмкого процесса. Можно выдохнуть и не переживать по пустякам, вас ждёт только финансовая стабильность. В честь этого, порадуйте себя милой безделушкой или изысканным ужином в дорогом ресторане.

24 апреля 2018 года, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве. Посмотрите по сторонам, и вы заметите, как прекрасен мир, сколько в нём всего интересного и не испробованного вами. Не концентрируйтесь только на работе, всех денег не заработаете, а жизнь пролетает мимо. Отвлекитесь от дел, и вам откроется жизнь, полна приключений.

Фазы Луны в апреле 2018 года по дням

25 апреля 2018 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Деве. В этот день на вас свалиться множество приятных хлопот, и вы с радостью справитесь с ними. Не исключено, что вы встретите дорого вам человека, которого давно потеряли, эта встреча принесёт много радости и кардинально изменит вашу дальнейшую жизнь.

26 апреля 2018 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Деве. Деньги любят счёт, не забывайте об этом. Сегодняшний день так и будет способствовать растратам, ненужному шопингу и неуместным дорогостоящим процедурам. Контролируйте себя и свои желания, чтобы не пойти по миру.

27 апреля 2018 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Весах. Не смотря на желание побыть дома в тишине и спокойствии, вас охватит круговорот встреч, событий и мероприятий. В этот день постоянное движение вымотает вас, но принесёт множество возможностей и знакомства с очень влиятельными людьми. Будьте готовы ко всему.

28 апреля 2018 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Весах. Сегодня невероятно легкий день, можно откинуться на спинку стула и отдохнуть от насыщенных дней. Этот день как — будто пройдёт мимо вас, Вселенная решила не беспокоить по пустякам и дать время набраться сил перед новым рывком. Посвятите время семье.

29 апреля 2018 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Вас ждут перемены в личной жизни, не торопитесь огорчаться, вероятней всего они будут положительными, а если и нет, всё к лучшему. В работе все стабильно, проявите инициативу и если не повышение, то премия вам обеспечена. Все зависит только от ваших желаний.

30 апреля 2018 года, 15-16 лунный день, полнолуние в Скорпионе. Пересмотрите свой круг общения, не стоит тратить свою энергию и силу на людей, которые тянут вас вниз. Пусть вас окружают светлые, порядочные люди, на которых можно положиться даже в самой сложной ситуации. Так же сегодня благоприятное время для генеральной уборки, как дома, так и на рабочем месте.