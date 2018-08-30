Праздничные и выходные дни в мае 2018 года

Праздничные и выходные дни в мае 2018 года в России









Майские праздники – приятная пора. Люди ждут их с нетерпением, чтобы отдохнуть на природе или в кругу семьи от трудовых будней.

Производственный календарь подскажет, как работаем и как отдыхаем в мае 2018 года, сколько выходных и рабочих дней приходится в России на этот месяц. Вы узнаете, какие государственные праздники отмечаются в РФ в мае, и на какие дни недели они выпадают.

Как отдыхаем на майские праздники в 2018 году

В мае 2018 года 11 праздничных и выходных дней:

ВтСрСбВсСрСбВсСбВсСбВс.........1213...1920...2627Длинные выходные

В мае в России выпадают одни длинные выходные продолжительностью 4 дня: с 29 апреля по 2 мая.

Как отдыхаем на 1 мая

На первые майские праздники россияне отдыхают 4 дня:

ВсПнВтСр293029 апреля, вс. – выходной30 апреля, пн. – перенесенный выходной с 28 апреля (сб.)1 мая, вт. – Праздник Весны и Труда, официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ)2 мая, ср. – перенесенный праздничный выходной с 7 января (вс.).Как отдыхаем на 9 мая

На вторые майские праздники россияне отдыхают 1 день:

Ср9 мая, ср. – День Победы, официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).Как работаем в мае 2018 года. Предпраздничный день.

В мае 2018 года россияне трудятся 20 дней:

ЧтПтПнВтЧтПтПнВтСрЧтПтПнВтСрЧтПтПнВтСрЧт......1011...1415161718...2122232425...28293031

8 мая – предпраздничный день с сокращенным рабочим временем на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Нормы рабочего времени в мае 2018 года

Согласно производственному календарю России, в мае 2018 года в стране 20 рабочих (в том числе 1 сокращенный) и 11 выходных и праздничных дней.

Нормы продолжительности рабочего времени:

при 40-часовой рабочей неделе – 159 часов (20 x 8 - 1, где 20 – количество рабочих дней, 8 – длительность рабочей смены, 1 – количество сокращенных рабочих дней);при 36-часовой – 143 часа (20 x 7,2 - 1);при 24-часовой – 95 часов (20 x 4,8 - 1).Как отдохнуть на майские праздники в 2018 году

Майские праздники – пора отдыха на природе. В это время года на улице уже устанавливается теплая погода, цветут цветы и деревья.

Любители активного отдыха могут поехать семьей или с друзьями к речке, в лес или на дачу. Там можно приготовить еду на огне, поиграть в игры, попеть песни под гитару.

Желающие отдохнуть в городе могут устроить культурно-развлекательную программу: сходить в кинотеатр или театр, посетить музеи или выставки, организовать шопинг.

Любители путешествий могут спланировать поездку в другой город России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Суздаль, Ялту или организовать заграничный тур в Турцию, Чехию, Грузию, Францию, Италию.

В официальные праздничные дни (1 и 9 мая) жителям городов предоставляется возможность отведать концерты с участием известных исполнителей, которые проходят на площадях.

Государственные праздники в мае 2018 года

В мае 2018 года в России отмечается 2 государственных праздника: Праздник Весны и Труда и День Победы. Это официальные выходные дни (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

1 мая, вт. – Праздник Весны и Труда. Посвящается всем трудящимся. В народе этот день называют Первомаем.

9 мая, ср. – День Победы. Посвящен победе Советской армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2018 году Россия отмечает 73-ю годовщину победы над фашизмом.