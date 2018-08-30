Сын Евы Лонгории растет копией звездной мамы

В отличие от многих селебрити, 43-летняя Ева Лонгория, впервые ставшая мамой в июне этого года, не скрывает лица своего сына Сантьяго. Снимки, на которых хорошо видно лицо мальчика, регулярно появляются на личной странице актрисы в Instagram. Благодаря этому, поклонники могут наблюдать, как растет малыш.

Так, на днях новоиспеченная мама поделилась новым фото. На нем Ева запечатлена в спортивной одежде около бассейна. В руках Лонгория держит подросшего Сантьяго. Увидев фотографию, мнения поклонников разделились: одни считают, что мальчик растет точной копией звездной мамы, другие уверены, что он похож на папу. А как думаете вы?

Это интересно: Меладзе будил жителей в 8 утра съемками нового клипа

viva.ua