Ксения Бородина рассказала, как ее дочь общается с отцом

Ксения Бородина недавно в интервью рассказала о том, какие отношения у нее с бывшим мужем. Они практически не общаются, но с дочкой Марусей мужчина поддерживает отношения, и Ксения этому не препятствует. «У Маруси есть родной папа Юра, и вот когда дочь видит его, у них и объятия, и поцелуи. Они встречаются не слишком часто. Возможно, потому, что мы живем за городом. Но их общению я не препятствую. Маруся уже большая, ей девять, звонит отцу, когда хочет, и они договариваются о встрече. Потом вводят меня в курс дела», - рассказала Бородина.