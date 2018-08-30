Малахов порадовал подписчиков фото с младенцем

Ведущий водит публику за нос

Утром 29 августа звезда российского ТВ Андрей Малахов опубликовал в «Инстаграме» трогательное фото с маленьким ребенком на руках. «Доброе утро! Я знаю, многие этого ждали», — написал в том же посте шоумен, отметив кадр хэштегами «мимими» и «детицветыжизни».





Многие фолловеры решили, что мальчик на фото — сын ведущего, и стали поздравлять его и Наталью Шкулеву в комментариях. Однако некоторые отметили, что маленькому Саше сейчас уже девять месяцев, а малыш в кадре выглядит младше. Скорее всего Андрей решил разыграть поклонников, а заодно и проверить их внимательность. Есть большая вероятность, что этот загадочный младенец является внуком Марии Шукшиной, которого некая Фрея Зильбер родила от сына актрисы Макара Касаткина.