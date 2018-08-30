Истощенная Джоли серьезно напугала фанатов

Актриса отказывается есть и выглядит изнеможенной, и многие связывают такое состояние звезды с бракоразводным процессом. Но часть поклонников подозревают, что Анджелина больна и скрывает страшную правду от публики.

Истощенная Джоли, которую папарацци застали врасплох на одной из улиц, серьезно напугала фанатов своим видом. Знаменитость еще больше похудела, ее кожа слегка поменяла цвет, а у самых преданных поклонников появились пугающие подозрения. Фанаты задаются вопросом: «Неужели удаление груди не помогло и Джоли страдает от рака?», но такие выводы заставляют публику расстраиваться. Более того, о своем здоровье актриса беспокоится, поэтому о возможном страшном диагнозе может знать.

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Инсайдеры сообщают, что Анджелина Джоли в последнее время практически не ест и морит себя голодом, но объяснение может быть другим. При возникновении онкологических заболеваний пациенты теряют аппетит, сильно теряют в весе и выглядят обессиленными, как можно описать и состояние актрисы.

Тем не менее, поклонники надеются, что их кумир просто испытывает сложности после возникших трудностей с разводом, поэтому и страдает психическими расстройствами, о чем сообщали журналисты ранее. Но шансы услышать диагноз «анорексия» у актрисы очень большие.

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Vistanews