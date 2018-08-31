Иосиф Кобзон скончался, не выходя из комы в больнице

Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа на 81-м году жизни. Несколько дней советский артист и государственный деятель находился под тщательным наблюдением врачей, так как впал в кому и уже из нее не вышел, сообщает Telegram-канал Mash. Последний месяц Иосиф Кобзон проходил обследования в частной клинике, расположенной в Москве. Медикам спустя некоторое время удалось стабилизировать состояние российского исполнителя. Артист уже давно боролся с онкологическим заболеванием. Пару недель назад его организм существенно ослаб, поэтому его жизнь поддерживали специальные медицинские аппараты.Врачи подключили Иосифа Кобзона к ИВЛ. Позже певец впал в кому, из которой уже не вышел. Утром 30 августа он скончался в возрасте 80 лет.

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