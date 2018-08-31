«Ушел великий артист»: звезды прощаются с Кобзоном

В соцсетях начали появляться соболезнования по поводу смерти Иосифа Давыдовича

Знаменитости скорбят об Иосифе Кобзоне, который сегодня скончался от онкологии. Легендарный советский и российский певец с 2005 года боролся с раком, в последние дни Иосиф Давыдович находился в реанимации, его жизнь поддерживали при помощи аппаратов. В понедельник исполнитель впал в кому, из которой так и не вышел. Одним из первых соболезнования близким Кобзона опубликовал его друг Владимир Винокур: «Скорбим! Любим! Помним! Дорогая Нелли Михайловна, Андрей, Наталья-держитесь мы с Вами! Внукам ПОКЛОН!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Znamenitka).

«Нет слов… не могу поверить…» — написала певица Зара в своем микроблоге.

Для Юлии Началовой это личная потеря: «Сегодня не стало Великого Легендарного Артиста. Иосифа Давыдовича Кобзона… Для миллионов людей это огромная и невосполнимая потеря… Я лично знала и общалась с Иосифом Давыдовичем… Это был очень добрый светлый, огромной души, талантливый человек с большой буквы. Это эпоха, это легенда… Я реально не могу и не хочу в это верить… Но увы… Я помню, как на нашей свадьбе с Евгением Алдониным, Иосиф Давыдович пел для меня песню „Доченька“, а мы за несколько дней до этого узнали, что ждём доченьку… Что тут говорить… не только концерты и творчество нас объединяло, но и личные моменты, которые не забываются никогда».





«От нас ушел Великий Артист и человек с огромным сердцем.. Очень жаль», — скорбит Прохор Шаляпин.

Наташа Королева тоже не может поверить в случившееся: «Иосиф Давидович! Родненький наш! В это трудно поверить… Царствие небесное!»

«Иосиф Давыдович….((((( сложно подобрать слова, Потому что все слова кажутся слишком маленькими и простыми, в сравнении с грандиозностью, легендарностью и величием личности… Спасибо за любовь к песне, к музыке, к зрителю, даже в самые трудные для Вас минуты! Вы — пример стойкости, целеустремлённости, веры и преодоления, вы — пример настоящего артиста! Спасибо! Светлая память!» — соболезнует Сергей Лазарев.





«Жуткое чувство. Легенды уходят, и что бы о них не говорили, они — велики, а на смену тьма. Настоящая, жуткая, непроглядная мертвая музыка. Иосиф Давыдович, вы всегда были эталоном во многом для многих и для меня, в том числе. От стиля до вкусов в искусстве. Навсегда в моей душе. Больно», — написал на своей страничке муж Надежды Бабкиной Евгений Гор.