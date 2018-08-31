101-летний Кирк Дуглас нянчится с правнучкой

В конце прошлого года 73-летний Майкл Дуглас впервые стал дедушкой, а 101-летний Кирк Дуглас — прадедушкой. У старшего сына актера, 39-летнего Кэмерона Дугласа, и его возлюбленной, инструктора по йоге Вивиан Тибес, родилась девочка, которую они назвали Луи Иззи. А накануне в Инстаграме Кэмерон разместил трогательный снимок, на котором дед нянчится с малышкой.

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Трогательный снимок Кирка с правнучкой вмиг разлетелся по Сети.

В микроблоге Кэмерона появились и другие семейные фото, на которых с Луи Иззи нянчится и Кэтрин Зета-Джонсон.

Напомним, Кэмерон Дуглас 7 лет провел за решеткой за хранение героина. Выйдя из тюрьмы, сын голливудского актера решился взяться за голову: он встретил свою любовь и стал отцом. По словам Майкла, сейчас он гордится своим сыном, так как у него получилось начать новую жизнь.

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Напомним, у Дугласа есть еще двое детей, рожденных в браке с Кэтрин Зетой-Джонс, — 15-летняя Кэрис и 17-летний Дилан.

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