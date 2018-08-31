Дженнифер Лопес проигнорировала бывшего, с которым посетила один ресторан

Голливудские звёзды часто посещают одни и те же заведения, что становится причиной случайных встреч. Для совместного ужина с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес выбрала тот же ресторан, что и её бывший.

49-летняя певица выбрала для романтического ужина со своим возлюбленным в заведение, расположенное в Западном Голливуде. В ресторане Лопес появилась одна, а Алекс Родригес прибыл несколько позже. Но, по случайному стечению обстоятельств, это заведение выбрал и бывший возлюбленный Дженнифер танцор Каспер Смарт.

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Однако, как отмечают очевидцы, певица даже не посмотрела на своего экс-бойфренда, хоть их отношения продлились 5 лет. Такое поведение удивило поклонников Лопес, ведь со Смартом она рассталась в добрых и дружеских отношениях, несмотря на то, что танцор неоднократно ей изменял. Однако некоторые уверены в том, что певица просто могла не заметить Каспера, а не проигнорировала его появление.

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Также поклонники отметили и то, что Дженнифер Лопес решила не наряжаться для похода в ресторан, и пришла в спортивном костюме. Возлюбленный певицы отличился более подходящим стилем. Алекс Родригес предпочёл посетить заведение в бежевых брюках и светло-голубом свитере.

Vladtime