Меган Маркл нарушила правила королевского дресс-кода

Чета герцогов посетила спецпоказ мюзикла

В минувшую среду принц Гарри и его новоиспеченная супруга Меган Маркл стали почетными гостями специального показа мюзикла «Гамильтон», проходившего в знаменитом лондонском театре «Виктория Палас». Сегодня в Сети обсуждают фото и видео с мероприятия, размещенные на официальных страницах Кенсингтонского дворца в социальных сетях.





TRH’s The Duke & Duchess of Sussex arrive at a special gala performance of @HamiltonWestEnd in support of Sentebale this evening. The couple are met by key representatives from Sentebale and Hamilton, including @Lin_Manuel#[email protected]/Ltv7Bk8geA

Для этого выхода 37-летняя герцогиня Сассекская выбрала черное платье-пиджак с юбкой выше колена от канадской марки Judith & Charles. Некоторые сочли наряд слишком откровенным для дамы ее статуса. Известно, что бабушка мужа Маркл, королева Елизавета II, скептически относится даже к юбкам, что даже на пару сантиметров обнажают колени.