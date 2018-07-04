«Реал» близок ко второму летнему трансферу
Мадридский «Реал» близок ко второму летнему трансферу.
Как сообщает AS, мадридцы практически договорились о переходе защитника «Реал Сосьедада» Альваро Одриосолы.
Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.
Одриосола поехал с Испанией на чемпионат мира-2018, где команда вылетела от хозяев турнира России, проиграв по пенальти. В прошлом сезоне Альваро сыграл 35 матчей, отдав четыре голевые передачи.
Ранее в «Реал» перешел из «Зари» вратарь Андрей Лунин.
Похожие новости
Популярные новости