Усик и Гвоздик занимаются синхронным кроссфитом (фото)

«2 друга-2 чемпиона-2 человека. Усик – Гвоздик. Поддержка нужна всем –даже безупречным».

Украинские боксеры(14-0, 12 КО) и(15-0, 12 КО) проводят совместные тренировки.В своемизвестный тренер по кроссфитуподелился фото, где боксеры выполняют синхронные упреждения:проведет 21 июля в Москве против(26-0, 19 КО). На кону поединка будут стоять пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring, а также за трофейВ свою очередь, Гвоздик следующий бой проведет 3 ноября в Квебеке против полноценного чемпиона WBC