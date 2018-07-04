Усик и Гвоздик занимаются синхронным кроссфитом (фото)
Украинские боксеры Александр Усик (14-0, 12 КО) и Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) проводят совместные тренировки.
В своем Instagram известный тренер по кроссфиту Валентин Литвинчук поделился фото, где боксеры выполняют синхронные упреждения:
«2 друга-2 чемпиона-2 человека. Усик – Гвоздик. Поддержка нужна всем –даже безупречным».
проведет 21 июля в Москве против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО). На кону поединка будут стоять пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring, а также за трофей Мохаммеда Али.
В свою очередь, Гвоздик следующий бой проведет 3 ноября в Квебеке против полноценного чемпиона WBC Адониса Стивенсона.
Похожие новости
Популярные новости