Арсенал-Киев хочет подписать уругвайского защитника Сепе

Антонио Сепе (справа), Agrigento Sport
Арсенал-Киев заинтересован в подписании уругвайского защитника Антонио Сепе.
Tuttomercatoweb.com сообщает, что в пятницу состоится обсуждение деталей контракта. Агент игрока прилетит в Украину для этого.
Последним клубом 26-летнего левого защитника был Катандзаро из Серии C. До этого играл в других итальянских клубах из низших дивизионов. Также выступал в литовской Дайнаве.
Арсенал-Киев штормит
В среду стало известно, что Арсенал-Киев могут покинуть до 15 футболистов состава, выведшего команду в УПЛ. Уже решили уйти семь человек, среди них двое защитников — Андрей Деркач и Иван Трубочкин.
Напомним, что в конце июня главным тренером команды стал итальянец Фабрицио Раванелли. Под его Арсенал-Киев сыграл вничью в двух спаррингах — против винницкой Нивы (1:1) и Черкасского Днепра (0:0).
В первом туре УПЛ киевляне сыграют против ФК Львов. Базовая дата — 22 июля.