Арсенал-Киев хочет подписать уругвайского защитника Сепе

Антонио Сепе (справа), Agrigento SportАрсенал-Киев заинтересован в подписании уругвайского защитника Антонио Сепе.

Tuttomercatoweb.com сообщает, что в пятницу состоится обсуждение деталей контракта. Агент игрока прилетит в Украину для этого.

Последним клубом 26-летнего левого защитника был Катандзаро из Серии C. До этого играл в других итальянских клубах из низших дивизионов. Также выступал в литовской Дайнаве.

Арсенал-Киев штормит

В среду стало известно, что Арсенал-Киев могут покинуть до 15 футболистов состава, выведшего команду в УПЛ. Уже решили уйти семь человек, среди них двое защитников — Андрей Деркач и Иван Трубочкин.

Напомним, что в конце июня главным тренером команды стал итальянец Фабрицио Раванелли. Под его Арсенал-Киев сыграл вничью в двух спаррингах — против винницкой Нивы (1:1) и Черкасского Днепра (0:0).

В первом туре УПЛ киевляне сыграют против ФК Львов. Базовая дата — 22 июля.