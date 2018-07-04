Хонда и Хасебе завершили карьеры в сборной Японии

Кейсуке Хонда (в центре), Getty ImagesПолузащитники сборной Японии Кейсуке Хонда и Макото Хасебе прекратили выступления за национальную команду.

Об этом стало известно после матча японцев против Бельгии (2:3). Оба футболиста приняли участие в поединке, вот только Хонда вышел на замену в ее концовке.

«Может, я и завершил карьеру за сборную, но очень рад, поскольку в ней остаются много молодых футболистов. Думаю, они напишут новую историю для японского футбола. Это последний чемпионат мира для меня, такова реальность. Буду честен: хотелось пройти в следующий раунд, но я не смог выполнить свою работу. Сделал все, что в моих силах», — цитирует слова Хонды Sky Sports.

«Хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, которые дрались со мной на протяжении 12 с половиной лет, а также всех японцев, которые меня поддерживали. Благодарю вас от всего сердца. Это был последний матч, но это еще не все. Остаюсь фаном национальной команды», — прокомментировал уход Хасебе.

32-летний Кейсуке Хонда выступал за японцев c 2009 года и с тех пор провел за сборную 98 матчей, забив 37 голов. А вот 34-летний Хасебе был капитаном Японии на последних трех чемпионатах мира, сыграв 114 поединков (2 забитых мяча).