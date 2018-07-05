Бавария готовит предложение Штутгарту по трансферу Павара
  • Спорт
  • Опубликовал: Потапов Александр

Бавария готовит предложение Штутгарту по трансферу Павара

Бенжамен Павар, Getty Images
Бавария хочет подписать правого защитника Штутгарта Бенжамена Павара.

По информации kicker, мюнхенцы хотят подписать француза на протяжении ближайших 12 месяцев. В контракте Павара со Штутгартом до 2019 года будет активна клаусула в 35 миллионов евро, которой Бавария готова воспользоваться.


В то же время Швабы уверены, что футболист останется в клубе на следующий сезон. Это позволит им летом следующего года рассчитывать на более высокую компенсацию за его продажу.


Необходимость в Паваре обусловлена отсутствием ясности в будущем защитников Жерома Боатенга и Рафиньи. Контракт бразильца и вовсе истекает летом 2019-го.


Француз был приобретен Штутгартом летом 2016-го. За его трансфер немецкий клуб заплатил Лиллю 5 миллионов евро.


С тех пор Павар вышел вместе с командой в элиту Германии, а в прошлом сезоне занял 7-е место в Бундеслиге. На счету 22-летнего Бенжамена 36 поединков за Швабов во всех турнирах и 1 забитый мяч.


Также в активе француза — выступления за национальную команду. Он провел три матча с первых минут за Францию и отметился красивым голом в воротах Аргентины (4:3).



Похожие новости
Популярные новости