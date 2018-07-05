Бавария готовит предложение Штутгарту по трансферу Павара

Бенжамен Павар, Getty ImagesБавария хочет подписать правого защитника Штутгарта Бенжамена Павара.

По информации kicker, мюнхенцы хотят подписать француза на протяжении ближайших 12 месяцев. В контракте Павара со Штутгартом до 2019 года будет активна клаусула в 35 миллионов евро, которой Бавария готова воспользоваться.

В то же время Швабы уверены, что футболист останется в клубе на следующий сезон. Это позволит им летом следующего года рассчитывать на более высокую компенсацию за его продажу.

Необходимость в Паваре обусловлена отсутствием ясности в будущем защитников Жерома Боатенга и Рафиньи. Контракт бразильца и вовсе истекает летом 2019-го.

Француз был приобретен Штутгартом летом 2016-го. За его трансфер немецкий клуб заплатил Лиллю 5 миллионов евро.

С тех пор Павар вышел вместе с командой в элиту Германии, а в прошлом сезоне занял 7-е место в Бундеслиге. На счету 22-летнего Бенжамена 36 поединков за Швабов во всех турнирах и 1 забитый мяч.

Также в активе француза — выступления за национальную команду. Он провел три матча с первых минут за Францию и отметился красивым голом в воротах Аргентины (4:3).