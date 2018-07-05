Бывший вратарь «Карпат», которого выгнали из команды, не будет судиться с клубом

«Я не буду судиться с «Карпатами».

Бывший вратарь «Карпат»признался, что не будет судиться с командой по поводу своего увольнения. Вратаря выгнали из клуба за поддержку сборной России в матче 1/8 финала против Испании.В своем Instagram Готра разместил несколько фотографий поддержки России во время игры против испанцев.А вот вице-президент ФФУ считает, что увольнения Готры является необоснованным.