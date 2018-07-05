Легкоатлетка Иваненко обновила два рекорда по метанию молота

Валерия Иваненко / dp.informator.uaВалерия Иваненко обновила юношеский рекорд Украины и рекорд чемпионатов Европы U-18.

5 июля в квалификации чемпионата Европы U-18 в венгерском Дьоре Иваненко показала результат 74,36 метра, который также стал лучшим в мире результатом для спортсменок в возрасте до 18 лет.

Предыдущий рекорд Украины также принадлежал Иваненко. 28 мая в Кропивницком она показала результат 73,83 метра.

Рекорд чемпионатов Европы U-18 сначала в квалификационной группе А обновила финка Сара Киллинен, а потом этот результат улучшила Иваненко, выступавшая в группе В.

Финал соревнований по метанию молота на чемпионате Европы U-18 состоится в пятницу, 6 июля.

