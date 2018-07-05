Хацкевич: «Заданием на два дня игр было почувствовать друг друга»

Александр Хацкевич, facebook.com/fcdynamouaТренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о втором спарринге киевского клуба в рамках сборов в Австрии.

По словам наставника киевлян, в матчах с Карабахом (1:0) и Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3) одной из задач было наладить взаимодействие между игроками.

«Задача на два дня игр — получить равномерную нагрузку, а также почувствовать друг друга. Возможно, в центре поля мы сделали другие варианты связок, просмотрели, кто и как взаимодействует. Каждая игра — информативная. Сейчас разберем матч, расставим акценты, уясним, что у нас получилось, а над чем надо еще поработать. Для того и нужны были эти два спарринга», — цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Следующий контрольный матч Динамо проведет в воскресение, 8 июля, против Люцерна. А в понедельник, 9 июля, киевляне сыграют спарринг с Ботошани.