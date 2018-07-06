Суд постановил, что Крис Бош может выселить из дома собственную мать

Двукратный чемпион НБАвыиграл суд у матери и теперь имеет право выселить ее из своего дома, сообщаетПомимо этого,должна компенсировать все затраты на судебный иск, который подала на сына из-за того, что он забрал у нее дом в пригороде Далласа Десото, штат Техас. Женщина была уверенна, что по документам дом принадлежит ей, однако оказалось, что апартаменты находится в собственности Криса.Напомним, в декабре 2017-го года Фрейда была арестована по подозрению в торговле наркотиками.