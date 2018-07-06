Чилич объяснил причины столь раннего вылета с Wimbledon

«Вчера я отлично начал, первые два сета сложились здорово. Мне немного не повезло, потому что нам пришлось сделать перерыв, после которого покрытие было очень скользким. Соперник сразу взял мою подачу и выиграл всю партию. В четвертом сете я никак не мог поймать ритм. В пятом — у меня были брейк-поинты, но я играл недостаточно точно.



Конечно, мне жаль, что я выбыл из борьбы на столь ранней стадии, ведь я добился неплохих результатов на последних турнирах. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы обсудим эту ситуацию с моей командой и составим план действий.



Сегодня Гвидо играл гораздо лучше, чем вчера. Моя игра тоже отличалась. Был ряд моментов, когда я принимал неверные решения в ситуациях с короткими мячами. Видимо, это и повлияло на исход поединка».

Пятая ракетка мира, который во втором круге Wimbledon уступил аргентинцу(6:3, 6:1, 4:6, 6:7, 5:7), рассказал о причинах столь неожиданного поражения. Слова хорвата приводиттурнира:Отметим, что в прошлом году на Wimbledon Чилич дошел до финала. А накануне этого турнира выиграл травяные соревнования в Лондоне.