Усик перед боем с Гассиевым спаррингует с британским нокаутером (фото)

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO(14-0, 11 KO) в своем лагере в Киеве спаррингует с британским проспектом(9-0, 7 КО) накануне финала Всемирной суперсерии бокса против обладателя титулов WBA и IBF(26-0, 19 КО),Отметим, что Томпсону 25 лет, он родился в Манчестере и все девять боев в профи провёл в Великобритании. Крайний его поединок состоялся 9 июня, когда он в андеркарде возвращения в ринг(26-0, 19 КЛ) техническим нокаутом победил литовца(13-45-4, 5 КО).Бой Гассиев – Усик, напомним, пройдёт 21 июля в Москве, на «Олимпийском». Перед ним удачи украинцу пожелал звездный американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО).