Усик перед боем с Гассиевым спаррингует с британским нокаутером (фото)
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 KO) в своем лагере в Киеве спаррингует с британским проспектом Джорданом Томпсоном (9-0, 7 КО) накануне финала Всемирной суперсерии бокса против обладателя титулов WBA и IBF Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), сообщает Luckypunch.net.
Отметим, что Томпсону 25 лет, он родился в Манчестере и все девять боев в профи провёл в Великобритании. Крайний его поединок состоялся 9 июня, когда он в андеркарде возвращения в ринг Тайсона Фьюри (26-0, 19 КЛ) техническим нокаутом победил литовца Дмитрия Калиновского (13-45-4, 5 КО).
Бой Гассиев – Усик, напомним, пройдёт 21 июля в Москве, на «Олимпийском». Перед ним удачи украинцу пожелал звездный американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО).
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