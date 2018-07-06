Жена Артема Дзюбы — Кристина

Российский футболист, нападающий национальной сборной России, Артем Дзюба этим летом отпразднует свой 30-ти летний юбилей. Спортсмен уже много лет счастливо женат и воспитывает двоих наследников.





Со своей будущей супругой, юной студенткой по имени Кристина, Артем познакомился в 2012-м году в преддверии празднования Нового года. На тот момент девушка училась на четвертом курсе одного из университетов Нижнего Новгорода. Всего через несколько месяцев после знакомства Артем понял, что встретил ту единственную, и сделал Кристине предложение руки и сердца. Девушка, не раздумывая долго, приняла предложение возлюбленного, а также студентка решилась ради Дзюбы на переезд из родного Нижнего Новгорода в столицу. Практически сразу пара узаконила свои отношения, и в том же 2013-м году на свет появился их первый общий наследник – сынишка, которого счастливые супруги решили назвать Никитой.





Стоит отметить, что высокий, красивы, довольно состоятельный и успешный спортсмен всегда пользовался немалой популярностью у противоположного пола, и это однажды, чуть не стоило ему семейного счастья. Так, весной 2015-го года футболист попал в объективы камер папарацци, будучи в обществе некой привлекательной молодой блондинкой. Девушка находилась в машине спортсмена, и они явно не догадывались о том, что их снимают. В загадочной спутнице Артема многие сразу узнали известную российскую телеведущую Марию Орзул. Сенсационные фото и видеоматериалы тут же попали в прессу и спровоцировали резонансный скандал, потому как на тот момент и футболист и телеведущая состояли в законных браках. Дзюба вскоре публично попросил прощения у Кристины, и отметил, что очень сожалеет о своем недопустимом поведении, потому как он чуть не потерял главную женщину в своей жизни. Футболисту удалось сохранить семью, а вот Марию, очевидно, супруг простить так и не смог, и всего через пару месяцев стало известно о том, что телеведущая разводится с мужем – главой отдела спортивных программ телеканала «Россия 24», Александром Тащиным.





Артем старается не слишком афишировать свою личную жизнь и привлекать внимание к своей семье. Футболист практически не постит семейных фотографий в соцсетях, и неохотно говорит на эту тему с журналистами. Известно, что в феврале 2016-го года у них с Кристиной родился второй сынишка, которого они назвали Максимом. Однажды, правда, Артем обмолвился, что его старший наследник решил пойти по стопам папы и ныне активно занимается в детской футбольной секции, а вот младшего мальчика они с супругой подумывают в будущем отдать на хоккей. Все свое свободное время спортсмен старается посвящать любимой супруге и их сыновьям.