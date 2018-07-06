Домрачева выиграла «серебро» в гонке с массовым стартом в Пхенчхане

Сегодня, 17 февраля, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла «серебро» Олимпиады в Пхенчхане. Об этом пишет БЕЛТА.
Трехкратная олимпийская чемпионка отстала от лидера гонки Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек.
Белорусская спортсменка на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг.
Эта серебряная медаль стала для Дарьи пятой за время участия в Олимпийских играх. Кроме трех золотых наград Сочи — 2014 у нее есть и «бронза» Ванкувера-2010.
С завоеванием «серебра» Домрачеву уже поздравил Александр Лукашенко.
По словам самой биатлонистки, эту медаль она будет ценить не меньше других наград: «Я смогла порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня сюда. Это «серебро» с золотым отливом».
Домрачева добавила, что масс-старт выдался для всех очень сложным: «Участницы забега были под определенным давлением. Мы прекрасно понимали, что это последняя индивидуальная гонка на Олимпиаде, и каждая очень хотела выиграть медаль. К счастью, мне удалось на последнем огневом рубеже не допустить промахов».
Отметим, сегодня в масс-старте в Пхенчхане в первую десятку из стреляющих лыжниц Беларуси попала и Надежда Скардино. Она заняла 7-е место. Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу – она промахнувшись три раза и пришла к финишу 26-й.