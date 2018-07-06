Турнир прогнозистов ЧМ: завершились первые четвертьфинальные матчи

Getty ImagesИ у нас снова единоличный лидер!

Сегодня завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. Сенсация нас поджидала в вечернем поединке Бразилии и Бельгии. Южноамериканцы, которые были одними из главных фаворитов турнира, уступили сильной бельгийской сборной, забившей два мяча еще в первом тайме.

В первом же поединке четвертьфинала Франция ожидаемо обыграла Уругвай, который не мог рассчитывать на Эдинсона Кавани. Форвард получил травму в матче с Португалией (2:1) и сегодня на поле не вышел.

Уругвай — Франция 0:2



Бразилия — Бельгия 1:2

В рейтинге нашего турнира прогнозистов главным изменением стал выход в лидеры участника под ником Рома. В активе у него 31 набранное очко.

Позади лидера — четыре участника, имеющих на один угаданный прогноз меньше. Турнир постепенно приближается к концу, и поэтому неудивительно, что разрывы между игроками становятся больше.

Завтра состоятся еще два четвертьфинальных поединка. Швеция сыграет против Англии, а Россия встретится с Хорватией. Во второй части турнирной сетки мундиаля случится может все, что угодно, а это значит, шансы сохраняются практически у всех, кто активно в нем участвует.

Важно. Первый полуфинальный матч уже доступен к прогнозу. Франция сыграет против Бельгии 10 июля. У вас еще есть время, чтобы все обдумать, самое же главное — сделать ваши ставки на завтрашние игры.

Призы в нашем турнире остаются прежними. За 2-е и 3-е места участники получат мячи от магазина GRENKA.ua. И это еще не все. Любой посетитель Sport Arena может воспользоваться промо-кодом для 20% скидки на мячи Select в магазине GRENKA.ua. Акция действует до 15 июля.

Главный приз турнира — PlayStation 4 с FIFA 2018.

Желаем всем удачи!