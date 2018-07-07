Андерссон: «Сборная Англии может выиграть чемпионат мира»

«Я не уверен, что что-то пошло не так в матче. Мы столкнулись с очень сильным соперником и не смогли показать максимальный результат. Поздравляю сборную Англии с выходом в полуфинал. Я действительно верю, что англичане могут выиграть этот Чемпионат мира. Они сильны и очень организованны. Хочу отдать должное тренеру и команде.



Думаю, мы отлично провели этот турнир, встречались с очень сильными соперниками. После матча все были разочарованы, но хочу напомнить своим игрокам, что они очень здорово выступили в России».

Главный тренер сборной Швециипосле поражения от сборной Англии (0:2) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 подвел итоги турнира для своей команды. Слова специалиста приводитFIFA:Также победу над Швецией прокомментировал тренер Англии, который, впрочем, ни сказал ничего об игре скандинавов.В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против победителя пары Россия — Хорватия. Этот матч проходит в эти минуты и доступен в прямой трансляции на нашем сайте.