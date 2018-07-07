Кормье: «Джон Джонс – мой болельщик, он посмотрит мой бой»
Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье (20-1) ждет, что его обидчик Джон Джонс (22-1) обязательно посмотрит его поединок со Стипе Миочичем (18-2), сообщает bjpenn.com.
«Я уверен, что Джон Джонс посмотрит наш поединок с Миочичем. Он может говорить, что это не так, но на самом деле он мой фанат. Джон очень любит смотреть мои поединки.
Поединок с Джонсом выглядит для меня увлекательным, но никто не знает, когда он вернется? Если бы у нас было больше ясности в этом вопросе, то я принял бы решение. Однако я пока, как и раньше, намерен завершить карьеру, когда мне исполнится 40 лет».
Поединок с Джонсом выглядит для меня увлекательным, но никто не знает, когда он вернется? Если бы у нас было больше ясности в этом вопросе, то я принял бы решение. Однако я пока, как и раньше, намерен завершить карьеру, когда мне исполнится 40 лет».
Напомним, ранее прошла официальная процедура взвешивания, в рамках которой Миочич оказался легче Кормье.
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